https://ria.ru/20221201/geolokatsiya-1835434585.html

Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию

Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию - РИА Новости, 01.12.2022

Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию

Практически каждое мобильное приложение собирает данные о местонахождении пользователя, которые при взломе попадают к злоумышленникам. Поэтому в некоторых... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T02:12

2022-12-01T02:12

2022-12-01T02:12

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технологии

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Практически каждое мобильное приложение собирает данные о местонахождении пользователя, которые при взломе попадают к злоумышленникам. Поэтому в некоторых случаях геолокацию лучше скрыть, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.По словам эксперта, информация о геолокации устройства складывается из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в "облаках" приложений. Все это позволит злоумышленникам вычислить ваше местонахождение, финансовую состоятельность и даже узнать, какими банками вы пользуетесь.Чтобы обезопасить гаджет от сбора метаданных, Степанов посоветовал ограничить доступ приложений к информации о местоположении. Управление доступа к геоданным доступно в настройках смартфона. Пользователь может как полностью выключить геолокацию, так и ограничить/разрешить доступ для отдельного приложения, подытожил специалист.

https://ria.ru/20221129/tusur-1834840807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии