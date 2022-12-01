https://ria.ru/20221201/geolokatsiya-1835434585.html
Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию
Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию - РИА Новости, 01.12.2022
Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию
Практически каждое мобильное приложение собирает данные о местонахождении пользователя, которые при взломе попадают к злоумышленникам. Поэтому в некоторых... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T02:12
2022-12-01T02:12
2022-12-01T02:12
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Практически каждое мобильное приложение собирает данные о местонахождении пользователя, которые при взломе попадают к злоумышленникам. Поэтому в некоторых случаях геолокацию лучше скрыть, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.По словам эксперта, информация о геолокации устройства складывается из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в "облаках" приложений. Все это позволит злоумышленникам вычислить ваше местонахождение, финансовую состоятельность и даже узнать, какими банками вы пользуетесь.Чтобы обезопасить гаджет от сбора метаданных, Степанов посоветовал ограничить доступ приложений к информации о местоположении. Управление доступа к геоданным доступно в настройках смартфона. Пользователь может как полностью выключить геолокацию, так и ограничить/разрешить доступ для отдельного приложения, подытожил специалист.
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общество, технологии
Киберэксперт объяснил, почему и от кого нужно скрывать свою геолокацию
Киберэксперт Степанов посоветовал ограничить доступ приложений к информации о геолокации
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости.
Практически каждое мобильное приложение собирает данные о местонахождении пользователя, которые при взломе попадают к злоумышленникам. Поэтому в некоторых случаях геолокацию лучше скрыть, рассказал агентству "Прайм
" руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.
По словам эксперта, информация о геолокации устройства складывается из данных сотовых вышек, подключений Wi-Fi, фотографий и хранится в "облаках" приложений. Все это позволит злоумышленникам вычислить ваше местонахождение, финансовую состоятельность и даже узнать, какими банками вы пользуетесь.
Чтобы обезопасить гаджет от сбора метаданных, Степанов посоветовал ограничить доступ приложений к информации о местоположении. Управление доступа к геоданным доступно в настройках смартфона. Пользователь может как полностью выключить геолокацию, так и ограничить/разрешить доступ для отдельного приложения, подытожил специалист.