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Участники II Конгресса молодых ученых обсудят потенциал генетики

Участники II Конгресса молодых ученых обсудят потенциал генетики - РИА Новости, 01.12.2022

Участники II Конгресса молодых ученых обсудят потенциал генетики

Второго декабря в рамках трека "Слагаемые научного и технологического суверенитета" II Конгресса молодых ученых пройдет деловая сессия "Генетика на ладони:... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:57

2022-12-01T13:57

2022-12-01T13:57

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 дек - Фонд Росконгресс. Второго декабря в рамках трека "Слагаемые научного и технологического суверенитета" II Конгресса молодых ученых пройдет деловая сессия "Генетика на ладони: технологии в нашей жизни". Эксперты из научных, медицинских и производственных организаций представят достижения генетической науки, которые повсеместно используются на практике.Участники расскажут о системе медико-генетической помощи, о создании и применении генно-терапевтических лекарственных препаратов. Речь пойдет о возможностях и перспективах медицинской науки, которая все больше утверждает свои позиции в повседневной жизни. Модератором выступит член президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Мария Воронцова.Участниками сессии станут заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Семенова, директор Института персонализированной медицины ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации Павел Волчков, заведующая центром персонализированной медицины Московского Клинического Научного Центра имени А. С. Логинова Наталья Бодунова, заместитель генерального директора по клинической разработке и исследованиям АО "БИОКАД" Юлия Линькова, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Перинатального центра ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова Сергей Мартиросян, врач-невролог детского психоневрологического отделения Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева Юлия Папина и врач-генетик Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Наталия Семенова."Генетические технологии – это не только проводник в мир высокотехнологичного будущего, но и уже неотъемлемая часть нашей жизни. С помощью генетических технологий, вошедших в рутинную практику, врачи ставят или подтверждают диагнозы, что позволяет определиться с правильной тактикой ведения и лечения пациента. Благодаря современным генетическим технологиям, пациент и семья могут принять жизненно важные решения в существенно более информированном режиме. Биотехнологические компании уже сегодня применяют генно-терапевтические препараты и разрабатывают новые лекарства для все большего количества тяжелых заболеваний, при которых иная терапия не эффективна. Задача ученых в биомедицинском секторе состоит в том, чтобы результаты их фундаментальных и прикладных исследований способствовали разработке методов диагностики, терапии, мониторинга пациентов, чтобы сделать людей более здоровыми и счастливыми. Несомненно, генетические технологии способствуют продвижению медицины в будущее – в сторону развития по истине персонализированной медицины", – отметила Мария Воронцова.II Конгресс молодых ученых проходит 1–3 декабря 2022 года в Парке науки и искусства "Сириус" и станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России. В программе – десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.С подробной информацией о Конгрессе молодых ученых можно ознакомиться на официальном сайте: конгресс.наука.рф.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО "Национальные приоритеты". Конгресс проходит при поддержке титульного партнера – Федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", титульного партнера – Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", стратегического партнера – ПАО "Россети", официального партнера – Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", официального партнера – ПАО Сбербанк.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы