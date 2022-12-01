https://ria.ru/20221201/gaz-1835532248.html

Итальянский министр заявил о необходимости российского газа

Итальянский министр заявил о необходимости российского газа - РИА Новости, 01.12.2022

Итальянский министр заявил о необходимости российского газа

Италия по-прежнему нуждается в российском газе, получая в среднем ежедневно около 20 миллионов кубометров из РФ, заявил министр окружающей среды и... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:56

2022-12-01T12:56

2022-12-01T12:56

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РИМ, 1 дек – РИА Новости. Италия по-прежнему нуждается в российском газе, получая в среднем ежедневно около 20 миллионов кубометров из РФ, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин."По последним данным на вчерашний день в Италию поступили 250 миллионов кубометров газа, в том числе 90 миллионов из Алжира, который стал нашим главным поставщиком. Но 30 миллионов все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления из этой страны составляет около 20 миллионов кубометров. К счастью, еще 25 миллионов кубометров поступают по TAP (Трансадриатическому газопроводу - ред.), около 10 миллионов - из Норвегии, а также 45 миллионов кубометров сжиженного газа насыщают наши регазификационные терминалы", - указал министр.В интервью, которое в четверг опубликовала газета La Stampa, Пикетто-Фратин сравнил процесс энергетического перехода с песочными часами, которые пока еще не перевернуты. По его словам, Италии приходится сейчас "искать на юге газ, который ранее поступал с севера". "Мы еще не вышли из туннеля. Этой зимой мы справимся, но остаются серьезные опасения в связи с тем, что с мая мы должны будем заполнить хранилища, чтобы обеспечить следующий зимний сезон, а это трудное дело", - подчеркнул министр.В этой связи он отметил стратегическое значение создания плавучего терминала по регазификации СПГ в тосканском городе Пьомбино, против чего активно выступают местные власти. Министр назвал это "национальной проблемой". "Потеря 5 миллиардов кубометров запасов в перспективе 2023 года создала бы огромные проблемы для нашей страны", - заявил Пикетто-Фратин.Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявлял, что в 2022 году Италии удастся заместить около половины российского газа, или 9,7 миллиарда кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. К 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок газа из России.После начала специальной военной операции России на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Его поставки достигали 29-30 миллиардов кубометров в год при общем объеме потребления в 76 миллиардов.

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, италия, россия