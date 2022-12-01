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В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем - РИА Новости, 01.12.2022
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В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем
В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем - РИА Новости, 01.12.2022
В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя включение Франции в работу по созданию специального трибунала для... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:23
2022-12-01T10:23
в мире
алексей чепа
катрин колонна
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россия
госдума рф
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя включение Франции в работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявил РИА Новости, что это "очередной политический демарш".В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."Я понимаю, что это очередной политический демарш и Франции надо было бы задуматься о том, куда смотрели руководство Франции, Польши и Германии &lt;…&gt;, когда они выступали гарантами, когда произошел государственный переворот (на Украине в 2014 году - ред.), когда первая кровь пролилась, а после этого в течение восьми лет был геноцид - и тысячи, десятки тысяч человеческих жертв", - сказал Чепа.Парламентарий задался вопросами, куда смотрело руководство Франции, когда оно ничего не предпринимало для исполнения Киевом Минских соглашений, и когда сегодня оно поставляет оружие Украине, из-за чего погибают мирные жители.Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
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в мире, алексей чепа, катрин колонна, франция, украина, россия, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Алексей Чепа, Катрин Колонна, Франция, Украина, Россия, Госдума РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы
10:23 01.12.2022
 
В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем

Депутат Чепа назвал заявление Франции о "трибунале по Украине" политическим демаршем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя включение Франции в работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявил РИА Новости, что это "очередной политический демарш".
В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала.
"Я понимаю, что это очередной политический демарш и Франции надо было бы задуматься о том, куда смотрели руководство Франции, Польши и Германии <…>, когда они выступали гарантами, когда произошел государственный переворот (на Украине в 2014 году - ред.), когда первая кровь пролилась, а после этого в течение восьми лет был геноцид - и тысячи, десятки тысяч человеческих жертв", - сказал Чепа.
Парламентарий задался вопросами, куда смотрело руководство Франции, когда оно ничего не предпринимало для исполнения Киевом Минских соглашений, и когда сегодня оно поставляет оружие Украине, из-за чего погибают мирные жители.
Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
10:18Специальная военная операция на Украине
В Совфеде прокомментировали идею Запада о создании трибунала по Украине
 
В миреАлексей ЧепаКатрин КолоннаФранцияУкраинаРоссияГосдума РФПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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