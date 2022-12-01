https://ria.ru/20221201/frantsiya-1835469617.html

В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем

В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем - РИА Новости, 01.12.2022

В Госдуме назвали заявление Франции о "трибунале по Украине" демаршем

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя включение Франции в работу по созданию специального трибунала для... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:23

2022-12-01T10:23

2022-12-01T10:23

в мире

алексей чепа

катрин колонна

франция

украина

россия

госдума рф

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя включение Франции в работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине, заявил РИА Новости, что это "очередной политический демарш".В среду представитель МИД Франции заявил на брифинге, что страна начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. При этом в октябре глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж не поддерживает идею создания подобного трибунала."Я понимаю, что это очередной политический демарш и Франции надо было бы задуматься о том, куда смотрели руководство Франции, Польши и Германии <…>, когда они выступали гарантами, когда произошел государственный переворот (на Украине в 2014 году - ред.), когда первая кровь пролилась, а после этого в течение восьми лет был геноцид - и тысячи, десятки тысяч человеческих жертв", - сказал Чепа.Парламентарий задался вопросами, куда смотрело руководство Франции, когда оно ничего не предпринимало для исполнения Киевом Минских соглашений, и когда сегодня оно поставляет оружие Украине, из-за чего погибают мирные жители.Ранее парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала создать специальный международный уголовный трибунал по Украине, при этом изначально нарушив основной принцип беспристрастности судебного разбирательства и обозначив Россию виновной еще до создания такой инстанции, а также игнорируя предыдущие сигналы о военных преступлениях Киева в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835468592.html

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алексей чепа, катрин колонна, франция, украина, россия, госдума рф, парламентская ассамблея совета европы