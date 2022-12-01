https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:46
2022-12-01T11:46
2022-12-01T11:46
в мире
сергей лавров
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москва
совет европы
обсе
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И еще Совет Европы, Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ", - сказал он на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.Россия 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать положениям Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу – Комитету министров Совета Европы – на то, что Москва не может быть членом СЕ. На следующий день Комитет министров официально прекратил членство РФ в организации.
https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад покалечил Совет Европы без шансов на выздоровление