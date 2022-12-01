https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html

Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров

Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров

Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:46

2022-12-01T11:46

2022-12-01T11:46

в мире

сергей лавров

россия

москва

совет европы

обсе

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И еще Совет Европы, Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ", - сказал он на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.Россия 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать положениям Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу – Комитету министров Совета Европы – на то, что Москва не может быть членом СЕ. На следующий день Комитет министров официально прекратил членство РФ в организации.

https://ria.ru/20221201/obse-1835498394.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, россия, москва, совет европы, обсе, европейский суд по правам человека (еспч)