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Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:46
2022-12-01T11:46
в мире
сергей лавров
россия
москва
совет европы
обсе
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И еще Совет Европы, Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ", - сказал он на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.Россия 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать положениям Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу – Комитету министров Совета Европы – на то, что Москва не может быть членом СЕ. На следующий день Комитет министров официально прекратил членство РФ в организации.
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в мире, сергей лавров, россия, москва, совет европы, обсе, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Сергей Лавров, Россия, Москва, Совет Европы, ОБСЕ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
11:46 01.12.2022
 
Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад покалечил Совет Европы без шансов на выздоровление

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И еще Совет Европы, Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ", - сказал он на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
Россия 15 марта официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать положениям Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу – Комитету министров Совета Европы – на то, что Москва не может быть членом СЕ. На следующий день Комитет министров официально прекратил членство РФ в организации.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
11:45
Лавров обвинил Запад в попытках осуществить рейдерский захват ОБСЕ
 
В миреСергей ЛавровРоссияМоскваСовет ЕвропыОБСЕЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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