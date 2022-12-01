https://ria.ru/20221201/ekotekhnopark-1835720862.html
Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка
Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка - РИА Новости, 01.12.2022
Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка
Генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:37
2022-12-01T20:37
2022-12-01T20:37
нижегородская область
экономика
денис буцаев
нижегородская область
россия
виктория абрамченко
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами создаваемого в Нижегородской области экотехнопарка, которые инвестируют в него 7 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.Подписание соглашений состоялось в рамках первого всероссийского ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ", направленного на популяризацию принципов устойчивого развития в различных регионах России, который стартовал в четверг в Нижнем Новгороде."В Нижегородской области мы только что присутствовали на подписании соглашения с ППК "РЭО" и инвесторов, которые на 1 миллиард рублей бюджетных вложений в инфраструктуру экотехнопарка дополнительно планируют вложить 7 миллиардов частных инвестиций", - сказала журналистам заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко.Она отметила, что речь идет не только о существенном экологическом эффекте "Будут извлекаться полезные фракции отходов: в промышленности это около 30 процентов в различных сферах производства, в сельском хозяйстве – 50 процентов, в строительном комплексе – до 40 процентов вторичных фракций. Для примера: при применении резиновой крошки после утилизации шин или вторичного асфальтобетона, который получается в результате переработки снесенных промышленных и гражданских строений, стоимость строительства дорог снижается на 20 процентов по сравнению с суммой при вовлечении первичного сырья", - заявила Абрамченко.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в качестве площадки для реализации проекта выбрана территория промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске. В дальнейшем количество резидентов может быть увеличено. В рамках экотехнопарка планируется переработка автошин, макулатуры, целлюлозных материалов, утилизация электробытовой и офисной техники и других отходов, что позволит увеличить процент переработки промышленных отходов в регионе."Для того чтобы выполнить задачи, определенные президентом России, нам необходимо дальнейшее развитие системы обращения с отходами. С одной стороны, мы боремся с несанкционированными свалками: только в последние годы ликвидировано более 1 600 свалок. С другой – создаем новые современные объекты обращения с отходами, которые позволяют снизить экологическую нагрузку", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона отметил, что сотрудничество с Российским экологическим оператором дает региону возможность стать пилотной площадкой для реализации целого ряда инициатив. "В частности, видим серьезный интерес инвесторов к экотехнопарку. Благодаря его созданию на территории Дзержинска может сформироваться уникальный кластер, важной составной частью которого станет экономика замкнутого цикла. Очень значимый эффект - это создание новых рабочих мест и инвестиции", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.В свою очередь гендиректор РЭО сообщил, что "это классические проекты экономики замкнутого цикла – всё, что у нас образовывается в качестве отходов, мы вовлекаем в экономический оборот бесконечное количество раз". "Профильной будет, в основном, химия, переработка полимеров, при этом из полимеров можно производить разные вещи – от стройматериалов, в том числе теплоизоляционных, а также нетканых полотен и покрытий крыш домов, до объектов, связанных с захоронением отходов. Соответственно, мы также прорабатываем с регионом вопрос о привлечении некоторых компаний, которые смогут работать на территории экотехнопарка. Кроме того, у Нижегородской области есть предложения о дополнительных площадках", - сказал Буцаев.
https://ria.ru/20221130/les-1835266340.html
https://ria.ru/20221128/granty-1834834203.html
https://ria.ru/20221128/elektrichestvo-1834722477.html
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экономика, денис буцаев, нижегородская область, россия, виктория абрамченко, нижний новгород, глеб никитин, российский экологический оператор
Нижегородская область, Экономика, Денис Буцаев, Нижегородская область, Россия, Виктория Абрамченко, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Российский экологический оператор
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами создаваемого в Нижегородской области экотехнопарка, которые инвестируют в него 7 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание соглашений состоялось в рамках первого всероссийского ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ", направленного на популяризацию принципов устойчивого развития в различных регионах России
, который стартовал в четверг в Нижнем Новгороде
.
"В Нижегородской области мы только что присутствовали на подписании соглашения с ППК "РЭО" и инвесторов, которые на 1 миллиард рублей бюджетных вложений в инфраструктуру экотехнопарка дополнительно планируют вложить 7 миллиардов частных инвестиций", - сказала журналистам заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко
.
Она отметила, что речь идет не только о существенном экологическом эффекте "Будут извлекаться полезные фракции отходов: в промышленности это около 30 процентов в различных сферах производства, в сельском хозяйстве – 50 процентов, в строительном комплексе – до 40 процентов вторичных фракций. Для примера: при применении резиновой крошки после утилизации шин или вторичного асфальтобетона, который получается в результате переработки снесенных промышленных и гражданских строений, стоимость строительства дорог снижается на 20 процентов по сравнению с суммой при вовлечении первичного сырья", - заявила Абрамченко.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в качестве площадки для реализации проекта выбрана территория промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске. В дальнейшем количество резидентов может быть увеличено. В рамках экотехнопарка планируется переработка автошин, макулатуры, целлюлозных материалов, утилизация электробытовой и офисной техники и других отходов, что позволит увеличить процент переработки промышленных отходов в регионе.
"Для того чтобы выполнить задачи, определенные президентом России, нам необходимо дальнейшее развитие системы обращения с отходами. С одной стороны, мы боремся с несанкционированными свалками: только в последние годы ликвидировано более 1 600 свалок. С другой – создаем новые современные объекты обращения с отходами, которые позволяют снизить экологическую нагрузку", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
Глава региона отметил, что сотрудничество с Российским экологическим оператором
дает региону возможность стать пилотной площадкой для реализации целого ряда инициатив. "В частности, видим серьезный интерес инвесторов к экотехнопарку. Благодаря его созданию на территории Дзержинска может сформироваться уникальный кластер, важной составной частью которого станет экономика замкнутого цикла. Очень значимый эффект - это создание новых рабочих мест и инвестиции", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
В свою очередь гендиректор РЭО сообщил, что "это классические проекты экономики замкнутого цикла – всё, что у нас образовывается в качестве отходов, мы вовлекаем в экономический оборот бесконечное количество раз". "Профильной будет, в основном, химия, переработка полимеров, при этом из полимеров можно производить разные вещи – от стройматериалов, в том числе теплоизоляционных, а также нетканых полотен и покрытий крыш домов, до объектов, связанных с захоронением отходов. Соответственно, мы также прорабатываем с регионом вопрос о привлечении некоторых компаний, которые смогут работать на территории экотехнопарка. Кроме того, у Нижегородской области есть предложения о дополнительных площадках", - сказал Буцаев.