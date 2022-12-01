https://ria.ru/20221201/ekotekhnopark-1835720862.html

Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка

Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка - РИА Новости, 01.12.2022

Инвесторы вложат семь миллиардов в проекты нижегородского экотехнопарка

Генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:37

2022-12-01T20:37

2022-12-01T20:37

нижегородская область

экономика

денис буцаев

нижегородская область

россия

виктория абрамченко

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Генеральный директор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев подписал восемь соглашений о сотрудничестве с потенциальными резидентами создаваемого в Нижегородской области экотехнопарка, которые инвестируют в него 7 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости.Подписание соглашений состоялось в рамках первого всероссийского ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ", направленного на популяризацию принципов устойчивого развития в различных регионах России, который стартовал в четверг в Нижнем Новгороде."В Нижегородской области мы только что присутствовали на подписании соглашения с ППК "РЭО" и инвесторов, которые на 1 миллиард рублей бюджетных вложений в инфраструктуру экотехнопарка дополнительно планируют вложить 7 миллиардов частных инвестиций", - сказала журналистам заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Экология" Виктория Абрамченко.Она отметила, что речь идет не только о существенном экологическом эффекте "Будут извлекаться полезные фракции отходов: в промышленности это около 30 процентов в различных сферах производства, в сельском хозяйстве – 50 процентов, в строительном комплексе – до 40 процентов вторичных фракций. Для примера: при применении резиновой крошки после утилизации шин или вторичного асфальтобетона, который получается в результате переработки снесенных промышленных и гражданских строений, стоимость строительства дорог снижается на 20 процентов по сравнению с суммой при вовлечении первичного сырья", - заявила Абрамченко.Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в качестве площадки для реализации проекта выбрана территория промышленной зоны завода "Заря" в Дзержинске. В дальнейшем количество резидентов может быть увеличено. В рамках экотехнопарка планируется переработка автошин, макулатуры, целлюлозных материалов, утилизация электробытовой и офисной техники и других отходов, что позволит увеличить процент переработки промышленных отходов в регионе."Для того чтобы выполнить задачи, определенные президентом России, нам необходимо дальнейшее развитие системы обращения с отходами. С одной стороны, мы боремся с несанкционированными свалками: только в последние годы ликвидировано более 1 600 свалок. С другой – создаем новые современные объекты обращения с отходами, которые позволяют снизить экологическую нагрузку", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона отметил, что сотрудничество с Российским экологическим оператором дает региону возможность стать пилотной площадкой для реализации целого ряда инициатив. "В частности, видим серьезный интерес инвесторов к экотехнопарку. Благодаря его созданию на территории Дзержинска может сформироваться уникальный кластер, важной составной частью которого станет экономика замкнутого цикла. Очень значимый эффект - это создание новых рабочих мест и инвестиции", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.В свою очередь гендиректор РЭО сообщил, что "это классические проекты экономики замкнутого цикла – всё, что у нас образовывается в качестве отходов, мы вовлекаем в экономический оборот бесконечное количество раз". "Профильной будет, в основном, химия, переработка полимеров, при этом из полимеров можно производить разные вещи – от стройматериалов, в том числе теплоизоляционных, а также нетканых полотен и покрытий крыш домов, до объектов, связанных с захоронением отходов. Соответственно, мы также прорабатываем с регионом вопрос о привлечении некоторых компаний, которые смогут работать на территории экотехнопарка. Кроме того, у Нижегородской области есть предложения о дополнительных площадках", - сказал Буцаев.

https://ria.ru/20221130/les-1835266340.html

https://ria.ru/20221128/granty-1834834203.html

https://ria.ru/20221128/elektrichestvo-1834722477.html

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экономика, денис буцаев, нижегородская область, россия, виктория абрамченко, нижний новгород, глеб никитин, российский экологический оператор