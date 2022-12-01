https://ria.ru/20221201/dron-1835532391.html
Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор
Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор - РИА Новости, 01.12.2022
Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор
Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц, рассказал РИА Новости РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:56
2022-12-01T12:56
2022-12-01T12:57
безопасность
егор щербаков
россия
концерн пво "алмаз-антей"
дрон "добрыня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136922/96/1369229603_0:95:3157:1871_1920x0_80_0_0_99087b78e2c84d4db708f3518afe1fd6.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц, рассказал РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков."Разработка БПЛА "Добрыня" велась для гражданского рынка и в первую очередь предполагала развитие компетенций в данном направлении. Если наши военные проявят интерес к "Добрыне", то с учетом наших наработок мы способны в короткий, не более месяца, срок модернизировать БПЛА до уровня, удовлетворяющего их требованиям", - сказал Щербаков.Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказали критические замечания в отношении дрона "Добрыня". Так, заявлялось, что он собран полностью из иностранных деталей.По словам Щербакова, в "Добрыне" на сегодняшний день отечественными являются, в частности, контроллер, рама, платы и электродвигатели. Причем двигатели, контроллер и ПО – собственной разработки "Алмаз-Антея". Планшетный компьютер, видеоприемник, зарядные устройства и кабели в составе беспилотного комплекса – импортного производства.Конструктор отметил, что доля отечественных деталей в "Добрыне" насчитывает 70% и будет расти - так, концерн создает собственный пульт управления.По его словам, "Добрыня" был построен на общеизвестном типовом решении, чтобы ускорить его разработку.
https://ria.ru/20221201/dron-1835530821.html
https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136922/96/1369229603_269:0:2890:1966_1920x0_80_0_0_b3f8823a1a19a832c911bc1323151996.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, егор щербаков, россия, концерн пво "алмаз-антей", дрон "добрыня"
Безопасность, Егор Щербаков, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Дрон "Добрыня"
12:56 01.12.2022 (обновлено: 12:57 01.12.2022)
Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор
Конструктор Щербаков: дрон Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны за месяц
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц, рассказал РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков.
"Разработка БПЛА "Добрыня" велась для гражданского рынка и в первую очередь предполагала развитие компетенций в данном направлении. Если наши военные проявят интерес к "Добрыне", то с учетом наших наработок мы способны в короткий, не более месяца, срок модернизировать БПЛА до уровня, удовлетворяющего их требованиям", - сказал Щербаков.
Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказали критические замечания в отношении дрона "Добрыня". Так, заявлялось, что он собран полностью из иностранных деталей.
По словам Щербакова, в "Добрыне" на сегодняшний день отечественными являются, в частности, контроллер, рама, платы и электродвигатели. Причем двигатели, контроллер и ПО – собственной разработки "Алмаз-Антея". Планшетный компьютер, видеоприемник, зарядные устройства и кабели в составе беспилотного комплекса – импортного производства.
Конструктор отметил, что доля отечественных деталей в "Добрыне" насчитывает 70% и будет расти - так, концерн создает собственный пульт управления.
По его словам, "Добрыня" был построен на общеизвестном типовом решении, чтобы ускорить его разработку.