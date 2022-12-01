https://ria.ru/20221201/dron-1835532391.html

Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор

Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор - РИА Новости, 01.12.2022

Дрон "Добрыня" можно переделать под задачи Минобороны, заявил конструктор

Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц, рассказал РИА Новости РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:56

2022-12-01T12:56

2022-12-01T12:57

безопасность

егор щербаков

россия

концерн пво "алмаз-антей"

дрон "добрыня"

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Выпускаемый концерном ВКО "Алмаз-Антей" гражданский квадрокоптер "Добрыня" можно переделать под спецификации Минобороны РФ всего за месяц, рассказал РИА Новости главный конструктор по разработкам гражданского назначения "Обуховского завода", входящего в концерн, Егор Щербаков."Разработка БПЛА "Добрыня" велась для гражданского рынка и в первую очередь предполагала развитие компетенций в данном направлении. Если наши военные проявят интерес к "Добрыне", то с учетом наших наработок мы способны в короткий, не более месяца, срок модернизировать БПЛА до уровня, удовлетворяющего их требованиям", - сказал Щербаков.Ранее ряд военных блогеров и экспертов высказали критические замечания в отношении дрона "Добрыня". Так, заявлялось, что он собран полностью из иностранных деталей.По словам Щербакова, в "Добрыне" на сегодняшний день отечественными являются, в частности, контроллер, рама, платы и электродвигатели. Причем двигатели, контроллер и ПО – собственной разработки "Алмаз-Антея". Планшетный компьютер, видеоприемник, зарядные устройства и кабели в составе беспилотного комплекса – импортного производства.Конструктор отметил, что доля отечественных деталей в "Добрыне" насчитывает 70% и будет расти - так, концерн создает собственный пульт управления.По его словам, "Добрыня" был построен на общеизвестном типовом решении, чтобы ускорить его разработку.

https://ria.ru/20221201/dron-1835530821.html

https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, егор щербаков, россия, концерн пво "алмаз-антей", дрон "добрыня"