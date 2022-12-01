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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T00:54
2022-12-01T00:54
2022-12-01T00:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835398754.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Telegram (приложение)
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров