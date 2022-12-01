https://ria.ru/20221201/donetsk-1835436466.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T00:54

2022-12-01T00:54

2022-12-01T00:54

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835398754.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, telegram (приложение)