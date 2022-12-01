https://ria.ru/20221201/donbass-1835568984.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск

Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Майорск и Зайцево, выпустив по ним менее чем за два часа 38 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T14:20

2022-12-01T14:20

2022-12-01T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Майорск и Зайцево, выпустив по ним менее чем за два часа 38 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:50 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено 17 мин калибром 120 мм; 13:10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.30 украинские военные произвели по поселку Зайцево девять выстрелов из танка, а в 12.12 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.

https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html

https://ria.ru/20221201/donetsk-1835436466.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол, сцкк