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Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск - РИА Новости, 01.12.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск
Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Майорск и Зайцево, выпустив по ним менее чем за два часа 38 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T14:20
2022-12-01T14:20
2022-12-01T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселки Майорск и Зайцево, выпустив по ним менее чем за два часа 38 снарядов и мин, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:50 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено 17 мин калибром 120 мм; 13:10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.30 украинские военные произвели по поселку Зайцево девять выстрелов из танка, а в 12.12 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Майорск
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 38 снарядов по Горловке, Майорску и Зайцево