https://ria.ru/20221201/donbass-1835464336.html

Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии

Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии - РИА Новости, 01.12.2022

Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии

В Луганской народной республике с конца февраля из-за украинской агрессии 131 человек погиб, 386 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:55

2022-12-01T09:55

2022-12-01T09:55

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луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. В Луганской народной республике с конца февраля из-за украинской агрессии 131 человек погиб, 386 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 517 мирных жителей, из которых 131 человек погиб и 386 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать девять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что за этот период украинские войска 1290 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (515 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2709 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (157 снарядов), а также был зафиксирован случай применения двух ударных БПЛА американского производства.Кроме того, разрушено и повреждено 3350 домостроений в 80 населенных пунктах. Повреждено 349 объектов гражданской инфраструктуры, включая 83 образовательных и 16 медицинских учреждений.

https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html

https://ria.ru/20221130/provokatsiya-1835225528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина