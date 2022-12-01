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Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии - РИА Новости, 01.12.2022
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Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии
Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии - РИА Новости, 01.12.2022
Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии
В Луганской народной республике с конца февраля из-за украинской агрессии 131 человек погиб, 386 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T09:55
2022-12-01T09:55
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. В Луганской народной республике с конца февраля из-за украинской агрессии 131 человек погиб, 386 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 517 мирных жителей, из которых 131 человек погиб и 386 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать девять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что за этот период украинские войска 1290 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (515 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2709 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (157 снарядов), а также был зафиксирован случай применения двух ударных БПЛА американского производства.Кроме того, разрушено и повреждено 3350 домостроений в 80 населенных пунктах. Повреждено 349 объектов гражданской инфраструктуры, включая 83 образовательных и 16 медицинских учреждений.
https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html
https://ria.ru/20221130/provokatsiya-1835225528.html
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в мире, луганская народная республика, украина
В мире, Луганская Народная Республика, Украина
09:55 01.12.2022
 
Более 130 человек погибли в ЛНР с февраля из-за украинской агрессии

В Луганске заявили, что с февраля в республике из-за украинской агрессии погиб 131 человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЗдание генпрокуратуры ЛНР, поврежденное в результате взрыва
Здание генпрокуратуры ЛНР, поврежденное в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание генпрокуратуры ЛНР, поврежденное в результате взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. В Луганской народной республике с конца февраля из-за украинской агрессии 131 человек погиб, 386 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины) за вышеуказанный период стали 517 мирных жителей, из которых 131 человек погиб и 386 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и двадцать девять получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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09:18Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Ведомство добавило, что за этот период украинские войска 1290 раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения, выпустив более 11 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (515 ракет), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") – 2709 снарядов, 155-миллиметровых артиллерийских орудий (157 снарядов), а также был зафиксирован случай применения двух ударных БПЛА американского производства.
Кроме того, разрушено и повреждено 3350 домостроений в 80 населенных пунктах. Повреждено 349 объектов гражданской инфраструктуры, включая 83 образовательных и 16 медицинских учреждений.
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