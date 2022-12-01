Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 139 боеприпасов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДевушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Девушка у поврежденного кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 миллиметра. На иловайском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 139 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Докучаевск.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.