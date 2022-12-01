https://ria.ru/20221201/donbass-1835457517.html

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.12.2022

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:18

2022-12-01T09:18

2022-12-01T09:18

в мире

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834694758_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_e84748b0ffc74a2e1ffd34c77a863914.jpg

ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 139 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО "Град", артиллерию 155 и 122 миллиметра. На иловайском - РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 миллиметра. На горловском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 139 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Докучаевск.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 36 обстрелов.

https://ria.ru/20221201/donetsk-1835436466.html

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835310023.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк