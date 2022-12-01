https://ria.ru/20221201/donbass-1835450540.html

Из Москвы в ДНР и ЛНР отправят технические средства реабилитации

Из Москвы в ДНР и ЛНР отправят технические средства реабилитации - РИА Новости, 01.12.2022

Из Москвы в ДНР и ЛНР отправят технические средства реабилитации

Около четырех тысяч технических средств реабилитации отправят из Москвы жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T08:26

2022-12-01T08:26

2022-12-01T08:26

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луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

мосволонтер

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Около четырех тысяч технических средств реабилитации отправят из Москвы жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте мэра столицы."В сегодняшних условиях как никогда важна взаимная помощь и поддержка, и в особом подходе, конечно, нуждаются люди с инвалидностью. За ноябрь этого года столица отправила 18 тысяч единиц абсорбирующего белья и закупила около четырех тысяч технических средств реабилитации для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие спецсредства. Мы стремимся к тому, чтобы люди получили то, что им сейчас особенно необходимо", - приводятся на сайте слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.Добавляется, что город помог приобрести мебель и другое оборудование для социальных учреждений Донецка и Луганска.Кроме того, летом этого года в рамках акции "Москва помогает" уже проходил сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, в том числе людей с инвалидностью. Все желающие могли принести специальные изделия в пункты приема во всех районах столицы, а также в Ресурсный центр для инвалидов и офис "Мосволонтера". В акции также приняли участие крупные поставщики технических средств реабилитации.Отмечается, что ранее в столице была организована акция гуманитарной помощи: любой желающий мог передать специальное реабилитационное оборудование - трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. Кроме того, молодые сотрудники столичного департамента труда и социальной защиты населения организовали благотворительную донорскую акцию по сбору крови и на вырученные средства приобрели 100 спецсредств для людей с инвалидностью. Таким образом, всего более 400 технических средств реабилитации были переданы для инвалидов и пожилых людей из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221128/kompensatsiya-1834777661.html

https://ria.ru/20221115/yakutiya-1831558481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, москва, мосволонтер