https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835506480.html
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии
России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:05
2022-12-01T12:05
2022-12-01T12:35
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
украина
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не отрезают ли нас от европейской дипломатии? Наверное, надо сначала разобраться с тем, есть ли, сохранилась ли европейская дипломатия и если да, то что это такое. Пока от главных европейских дипломатов мы слышим заявления в духе того же (главы дипломатии – ред.) Жозепа Борреля, которое он, как мантру, повторяет с начала специальной военной операции – "этот конфликт должен закончиться победой Украины на поле боя". Это вот европейский дипломат", - сказал он в ходе брифинга в четверг."Если это понимать под европейской дипломатией, не думаю, что нам туда надо. Нам надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, жозеп боррель, украина, россия
В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Украина, Россия
12:05 01.12.2022 (обновлено: 12:35 01.12.2022)
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии
Лавров: России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди