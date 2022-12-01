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Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии - РИА Новости, 01.12.2022
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Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии - РИА Новости, 01.12.2022
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии
России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:05
2022-12-01T12:35
в мире
сергей лавров
жозеп боррель
украина
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не отрезают ли нас от европейской дипломатии? Наверное, надо сначала разобраться с тем, есть ли, сохранилась ли европейская дипломатия и если да, то что это такое. Пока от главных европейских дипломатов мы слышим заявления в духе того же (главы дипломатии – ред.) Жозепа Борреля, которое он, как мантру, повторяет с начала специальной военной операции – "этот конфликт должен закончиться победой Украины на поле боя". Это вот европейский дипломат", - сказал он в ходе брифинга в четверг."Если это понимать под европейской дипломатией, не думаю, что нам туда надо. Нам надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди", - подчеркнул Лавров.
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в мире, сергей лавров, жозеп боррель, украина, россия
В мире, Сергей Лавров, Жозеп Боррель, Украина, Россия
12:05 01.12.2022 (обновлено: 12:35 01.12.2022)
 
Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии

Лавров: России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не отрезают ли нас от европейской дипломатии? Наверное, надо сначала разобраться с тем, есть ли, сохранилась ли европейская дипломатия и если да, то что это такое. Пока от главных европейских дипломатов мы слышим заявления в духе того же (главы дипломатии – ред.) Жозепа Борреля, которое он, как мантру, повторяет с начала специальной военной операции – "этот конфликт должен закончиться победой Украины на поле боя". Это вот европейский дипломат", - сказал он в ходе брифинга в четверг.
"Если это понимать под европейской дипломатией, не думаю, что нам туда надо. Нам надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди", - подчеркнул Лавров.
Сотрудник службы протокола с флагами ЕС в штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Запад покалечил Совет Европы, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровЖозеп БоррельУкраинаРоссия
 
 
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