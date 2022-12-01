https://ria.ru/20221201/diplomatiya-1835506480.html

Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии

Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии - РИА Новости, 01.12.2022

Лавров усомнился в сохранении европейской дипломатии

России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:05

2022-12-01T12:05

2022-12-01T12:35

в мире

сергей лавров

жозеп боррель

украина

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. России надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не отрезают ли нас от европейской дипломатии? Наверное, надо сначала разобраться с тем, есть ли, сохранилась ли европейская дипломатия и если да, то что это такое. Пока от главных европейских дипломатов мы слышим заявления в духе того же (главы дипломатии – ред.) Жозепа Борреля, которое он, как мантру, повторяет с начала специальной военной операции – "этот конфликт должен закончиться победой Украины на поле боя". Это вот европейский дипломат", - сказал он в ходе брифинга в четверг."Если это понимать под европейской дипломатией, не думаю, что нам туда надо. Нам надо понять, когда в европейской дипломатии появятся вменяемые люди", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20221201/evropa-1835498611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, жозеп боррель, украина, россия