https://ria.ru/20221201/demobilizatsiya-1835630810.html
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин
Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:39
2022-12-01T16:39
2022-12-01T16:59
владимир путин
донбасс
россия
общество
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин.В середине ноября Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу."Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
https://ria.ru/20221130/kirienko-1835166494.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донбасс, россия, общество
Владимир Путин, Донбасс, Россия, Общество
16:39 01.12.2022 (обновлено: 16:59 01.12.2022)
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин
Президент Путин: демобилизация студентов в Донбассе должна по плану закончиться сегодня