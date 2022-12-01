https://ria.ru/20221201/demobilizatsiya-1835630810.html

Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин

Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022

Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин

Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:39

2022-12-01T16:39

2022-12-01T16:59

владимир путин

донбасс

россия

общество

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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин.В середине ноября Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу."Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".

https://ria.ru/20221130/kirienko-1835166494.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, донбасс, россия, общество