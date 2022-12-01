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Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
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Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин - РИА Новости, 01.12.2022
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин
Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T16:39
2022-12-01T16:59
владимир путин
донбасс
россия
общество
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин.В середине ноября Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу."Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
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владимир путин, донбасс, россия, общество
Владимир Путин, Донбасс, Россия, Общество
16:39 01.12.2022 (обновлено: 16:59 01.12.2022)
 
Демобилизация студентов в Донбассе должна закончиться сегодня, заявил Путин

Президент Путин: демобилизация студентов в Донбассе должна по плану закончиться сегодня

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик по плану должна закончиться сегодня, заявил президент России Владимир Путин.
В середине ноября Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, которых ранее призвали на военную службу.
"Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть", - сказал он на встрече с молодыми учеными в центре "Сириус".
Демобилизованные студенты вузов ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 06:59Специальная военная операция на Украине
Демобилизованные студенты из ДНР и ЛНР смогут пройти образовательные смены
 
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