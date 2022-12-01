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В одном из округов Колымы объявили режим ЧС - РИА Новости, 01.12.2022
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В одном из округов Колымы объявили режим ЧС
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС - РИА Новости, 01.12.2022
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:58
2022-12-01T13:40
происшествия
жкх
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
электричество
погода
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МАГАДАН, 1 дек – РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества остаются несколько населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС России по региону.Вторые сутки без электричества остаются села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. На месте аварии работают энергетики, они сообщают, что ветер повалил опоры ЛЭП. Объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана отменили. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Закрыты для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов."Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с отсутствием электроэнергии в трех населённых пунктах. Для восстановления электроснабжения привлекаются две бригады "Южных электрических сетей", в частности, девять человек и восемь единиц техники", - сообщает ведомство.В районе аварии развернули пункт временного размещения, электроснабжение в который подают резервные источники питания, предоставляют горячее питание.
https://ria.ru/20221128/chs-1834665739.html
россия
магаданская область
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происшествия, жкх, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, электричество, погода
Происшествия, ЖКХ, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магадан, Электричество, Погода
12:58 01.12.2022 (обновлено: 13:40 01.12.2022)
 
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС

Режим ЧС объявили в Ольском округе Колымы, где непогода оставила без света несколько сел

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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МАГАДАН, 1 дек – РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества остаются несколько населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Вторые сутки без электричества остаются села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. На месте аварии работают энергетики, они сообщают, что ветер повалил опоры ЛЭП. Объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана отменили. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Закрыты для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов.
"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с отсутствием электроэнергии в трех населённых пунктах. Для восстановления электроснабжения привлекаются две бригады "Южных электрических сетей", в частности, девять человек и восемь единиц техники", - сообщает ведомство.
В районе аварии развернули пункт временного размещения, электроснабжение в который подают резервные источники питания, предоставляют горячее питание.
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:44Иркутская область
На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за аварии
 
ПроисшествияЖКХРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МагаданЭлектричествоПогода
 
 
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