https://ria.ru/20221201/chs-1835533224.html
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС - РИА Новости, 01.12.2022
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:58
2022-12-01T12:58
2022-12-01T13:40
происшествия
жкх
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магадан
электричество
погода
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МАГАДАН, 1 дек – РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества остаются несколько населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС России по региону.Вторые сутки без электричества остаются села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. На месте аварии работают энергетики, они сообщают, что ветер повалил опоры ЛЭП. Объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана отменили. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Закрыты для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов."Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с отсутствием электроэнергии в трех населённых пунктах. Для восстановления электроснабжения привлекаются две бригады "Южных электрических сетей", в частности, девять человек и восемь единиц техники", - сообщает ведомство.В районе аварии развернули пункт временного размещения, электроснабжение в который подают резервные источники питания, предоставляют горячее питание.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, электричество, погода
Происшествия, ЖКХ, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Магадан, Электричество, Погода
12:58 01.12.2022 (обновлено: 13:40 01.12.2022)
В одном из округов Колымы объявили режим ЧС
Режим ЧС объявили в Ольском округе Колымы, где непогода оставила без света несколько сел