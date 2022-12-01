https://ria.ru/20221201/chs-1835533224.html

В одном из округов Колымы объявили режим ЧС

В одном из округов Колымы объявили режим ЧС - РИА Новости, 01.12.2022

В одном из округов Колымы объявили режим ЧС

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:58

2022-12-01T12:58

2022-12-01T13:40

происшествия

жкх

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магадан

электричество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806749_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_4869d432b362db15826018c9aeeb15ad.jpg

МАГАДАН, 1 дек – РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области объявила режим ЧС в Ольском округе региона, где вторые сутки без электричества остаются несколько населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС России по региону.Вторые сутки без электричества остаются села колымского Заречья – Усть-Яна, Тауйск, Балаганное и Талон. На месте аварии работают энергетики, они сообщают, что ветер повалил опоры ЛЭП. Объявлена лавинная опасность. Занятия в школах Магадана отменили. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Закрыты для проезда несколько региональных автодорог. Перенесено множество авиарейсов."Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня в связи с отсутствием электроэнергии в трех населённых пунктах. Для восстановления электроснабжения привлекаются две бригады "Южных электрических сетей", в частности, девять человек и восемь единиц техники", - сообщает ведомство.В районе аварии развернули пункт временного размещения, электроснабжение в который подают резервные источники питания, предоставляют горячее питание.

https://ria.ru/20221128/chs-1834665739.html

россия

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, жкх, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магадан, электричество, погода