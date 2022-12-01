https://ria.ru/20221201/bosfor-1835604802.html

Босфорский пролив временно закрыли из-за прохода гигантского судна

Босфорский пролив временно закрыли из-за прохода гигантского судна - РИА Новости, 01.12.2022

Босфорский пролив временно закрыли из-за прохода гигантского судна

Босфорский пролив временно закрыли для движения из-за прохода гигантского судна, связанного с работами по добыче черноморского газа, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T16:04

2022-12-01T16:04

2022-12-01T16:04

в мире

босфор

черное море

турция

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Босфорский пролив временно закрыли для движения из-за прохода гигантского судна, связанного с работами по добыче черноморского газа, сообщает газета Milliyet.Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ, операция проводилась 20 часов, сообщила ранее в четверг газета Yeni Şafak."Гигантское судно, которое завершило процесс укладки труб для транспортировки природного газа в Черном море на большой глубине, проходит через Босфор под строгими мерами безопасности. Босфор был закрыт для прохода других судов до тех пор, пока корабль не завершил свой проход", - пишет издание.Сообщается, что судно Catorone под флагом Багамских островов длиной 325 метров и шириной 39 метров, выполняющее работы по укладке труб на больших глубинах, шесть месяцев назад прошло через Босфор и направилось в Черное море. Гигантское судно, завершившее работы на месторождении Сакарья, вошло в Босфор из Черного моря в четверг около 13.30 (совпадает с мск)."Во время прохождения судна проход транзитных судов через пролив был на некоторое время приостановлен. Проход судна сопровождают пять капитанов-лоцманов, судно аварийного реагирования "Нене Хатун", буксиры "Куртарма-7", "Куртарма-9", "Куртарма-12" и быстроходные катера "Береговая безопасность-5" и "Береговая безопасность-8" при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов при главном управлении береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры. Гигантский корабль отправится в Мраморное море, чтобы отправиться на греческий остров Родос", - сообщило издание.

https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827081405.html

босфор

черное море

турция

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в мире, босфор, черное море, турция