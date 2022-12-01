Босфорский пролив временно закрыли из-за прохода гигантского судна
Босфорский пролив временно закрыли из-за прохода судна, связанного с добычей газа
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıТурция установила на глубине 2,2 тысячи метров 280-тонный резервуар, который будет собирать черноморский газ
Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров 280-тонный резервуар, который будет собирать черноморский газ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Босфорский пролив временно закрыли для движения из-за прохода гигантского судна, связанного с работами по добыче черноморского газа, сообщает газета Milliyet.
Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ, операция проводилась 20 часов, сообщила ранее в четверг газета Yeni Şafak.
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıТурция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ
Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ
"Гигантское судно, которое завершило процесс укладки труб для транспортировки природного газа в Черном море на большой глубине, проходит через Босфор под строгими мерами безопасности. Босфор был закрыт для прохода других судов до тех пор, пока корабль не завершил свой проход", - пишет издание.
Сообщается, что судно Catorone под флагом Багамских островов длиной 325 метров и шириной 39 метров, выполняющее работы по укладке труб на больших глубинах, шесть месяцев назад прошло через Босфор и направилось в Черное море. Гигантское судно, завершившее работы на месторождении Сакарья, вошло в Босфор из Черного моря в четверг около 13.30 (совпадает с мск).
"Во время прохождения судна проход транзитных судов через пролив был на некоторое время приостановлен. Проход судна сопровождают пять капитанов-лоцманов, судно аварийного реагирования "Нене Хатун", буксиры "Куртарма-7", "Куртарма-9", "Куртарма-12" и быстроходные катера "Береговая безопасность-5" и "Береговая безопасность-8" при координации Стамбульского центра обслуживания движения судов при главном управлении береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры. Гигантский корабль отправится в Мраморное море, чтобы отправиться на греческий остров Родос", - сообщило издание.