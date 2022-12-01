https://ria.ru/20221201/bolshayakniga-1835538167.html

Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги"

Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги" - РИА Новости, 01.12.2022

Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги"

Объявлены победители народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", сообщила пресс-служба сервиса "ЛитРес". РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T13:25

2022-12-01T13:25

2022-12-01T13:25

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объявлены победители народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", сообщила пресс-служба сервиса "ЛитРес"."Своих фаворитов выбрали 5526 человек со всей России. На первом месте — "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной. На втором — "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского. На третьем — "Каждые сто лет" Анны Матвеевой", — говорится в сообщении.Победителей семнадцатого сезона премии "Большая книга" наградят 8 декабря на торжественной церемонии, которая пройдет в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.

https://ria.ru/20221129/deetktiv-1834994529.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, павел басинский, гузель яхина, анна матвеева, россия, российская государственная библиотека, литрес, книги, что почитать