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Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги" - РИА Новости, 01.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221201/bolshayakniga-1835538167.html
Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги"
Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги" - РИА Новости, 01.12.2022
Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги"
Объявлены победители народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", сообщила пресс-служба сервиса "ЛитРес". РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T13:25
2022-12-01T13:25
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гузель яхина
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объявлены победители народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", сообщила пресс-служба сервиса "ЛитРес"."Своих фаворитов выбрали 5526 человек со всей России. На первом месте — "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной. На втором — "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского. На третьем — "Каждые сто лет" Анны Матвеевой", — говорится в сообщении.Победителей семнадцатого сезона премии "Большая книга" наградят 8 декабря на торжественной церемонии, которая пройдет в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.
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новости культуры, павел басинский, гузель яхина, анна матвеева, россия, российская государственная библиотека, литрес, книги, что почитать
Культура, Новости культуры, Павел Басинский, Гузель Яхина, Анна Матвеева, Россия, Российская государственная библиотека, ЛитРес, Книги, что почитать
13:25 01.12.2022
 
Басинский и Яхина стали победителями народного голосования "Большой книги"

Басинский, Яхина и Матвеева победили в народном голосовании премии "Большая книга"

© РИА Новости / Владимир Трефилов/Александр Кряжев Павел Басинский / Гузель Яхина
 Павел Басинский / Гузель Яхина - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов/Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объявлены победители народного голосования национальной литературной премии "Большая книга", сообщила пресс-служба сервиса "ЛитРес".
"Своих фаворитов выбрали 5526 человек со всей России. На первом месте — "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной. На втором — "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского. На третьем — "Каждые сто лет" Анны Матвеевой", — говорится в сообщении.
Победителей семнадцатого сезона премии "Большая книга" наградят 8 декабря на торжественной церемонии, которая пройдет в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.
Писательница Татьяна Устинова выступает на презентации книги Страна чудес Коктебель телеведущей, журналистки Арины Шараповой в Московском Доме книги - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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КультураНовости культурыПавел БасинскийГузель ЯхинаАнна МатвееваРоссияРоссийская государственная библиотекаЛитРесКнигичто почитать
 
 
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