https://ria.ru/20221201/biznes-1835742850.html

Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей

Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 01.12.2022

Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей

Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил малому бизнесу более 10 миллиардов рублей льготных займов с 2013 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T23:41

2022-12-01T23:41

2022-12-01T23:42

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил малому бизнесу более 10 миллиардов рублей льготных займов с 2013 года, сообщает администрация региона."С момента создания в 2013 году краевой Фонд микрофинансирования выдал бизнесу и самозанятым свыше 5,7 тысячи льготных займов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Мы видим, как год от года растет востребованность заемного финансирования у предпринимателей: в 2015 году фонд выдавал в год порядка 250 миллионов рублей, в 2019-м впервые перешагнул планку в 1 миллиард, а по результатам этого года выйдем на рекордные показатели", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Кубани Александра Руппеля.Он уточнил, что за 11 месяцев уже выдано около 2,3 миллиарда рублей, это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года. С 2018 года капитализация Фонда увеличилась более чем в 3 раза и сегодня превысила 3,5 миллиарда рублей.Как отмечают краевые власти, в этом году Фонд микрофинансирования ввел пять новых займов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Вице-губернатор добавил, что все они были разработаны с учетом потребностей бизнес-сообщества.На сегодняшний день предпринимателям доступны займы по 20 видам с максимальной суммой пять миллионов рублей, сроком до 36 месяцев. Процентная ставка по продуктам варьируется от 0,1 % до 6,5 %, по микрозайму "Торговля" – 7,5 % годовых, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20221130/seti-1835390006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, россия