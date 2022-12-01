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Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 01.12.2022
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Краснодарский край
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Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей
Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей - РИА Новости, 01.12.2022
Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей
Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил малому бизнесу более 10 миллиардов рублей льготных займов с 2013 года, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T23:41
2022-12-01T23:42
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил малому бизнесу более 10 миллиардов рублей льготных займов с 2013 года, сообщает администрация региона."С момента создания в 2013 году краевой Фонд микрофинансирования выдал бизнесу и самозанятым свыше 5,7 тысячи льготных займов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Мы видим, как год от года растет востребованность заемного финансирования у предпринимателей: в 2015 году фонд выдавал в год порядка 250 миллионов рублей, в 2019-м впервые перешагнул планку в 1 миллиард, а по результатам этого года выйдем на рекордные показатели", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Кубани Александра Руппеля.Он уточнил, что за 11 месяцев уже выдано около 2,3 миллиарда рублей, это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года. С 2018 года капитализация Фонда увеличилась более чем в 3 раза и сегодня превысила 3,5 миллиарда рублей.Как отмечают краевые власти, в этом году Фонд микрофинансирования ввел пять новых займов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Вице-губернатор добавил, что все они были разработаны с учетом потребностей бизнес-сообщества.На сегодняшний день предпринимателям доступны займы по 20 видам с максимальной суммой пять миллионов рублей, сроком до 36 месяцев. Процентная ставка по продуктам варьируется от 0,1 % до 6,5 %, по микрозайму "Торговля" – 7,5 % годовых, уточнили в ведомстве.
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экономика, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Россия
23:41 01.12.2022 (обновлено: 23:42 01.12.2022)
 
Поддержка малого бизнеса на Кубани составила более десяти миллиардов рублей

Фонд микрофинансирования Кубани предоставил малому бизнесу более 10 млрд руб с 2013 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставил малому бизнесу более 10 миллиардов рублей льготных займов с 2013 года, сообщает администрация региона.
"С момента создания в 2013 году краевой Фонд микрофинансирования выдал бизнесу и самозанятым свыше 5,7 тысячи льготных займов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Мы видим, как год от года растет востребованность заемного финансирования у предпринимателей: в 2015 году фонд выдавал в год порядка 250 миллионов рублей, в 2019-м впервые перешагнул планку в 1 миллиард, а по результатам этого года выйдем на рекордные показатели", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Кубани Александра Руппеля.
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Он уточнил, что за 11 месяцев уже выдано около 2,3 миллиарда рублей, это на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года. С 2018 года капитализация Фонда увеличилась более чем в 3 раза и сегодня превысила 3,5 миллиарда рублей.
Как отмечают краевые власти, в этом году Фонд микрофинансирования ввел пять новых займов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Вице-губернатор добавил, что все они были разработаны с учетом потребностей бизнес-сообщества.
На сегодняшний день предпринимателям доступны займы по 20 видам с максимальной суммой пять миллионов рублей, сроком до 36 месяцев. Процентная ставка по продуктам варьируется от 0,1 % до 6,5 %, по микрозайму "Торговля" – 7,5 % годовых, уточнили в ведомстве.

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