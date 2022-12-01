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Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров
Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:31
2022-12-01T12:31
специальная военная операция на украине
сергей лавров
европа
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности."Безопасность без России и Белоруссии, они уже пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии, но им сейчас надо между собой договориться, вот, (президент Франции Эммануэль) Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна", - сказал министр.Он добавил, что "вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась США".
https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
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сергей лавров, европа, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Европа, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
12:31 01.12.2022
 
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: вся безопасность Европы сводится к тому, что она подчинилась США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности.
"Безопасность без России и Белоруссии, они уже пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии, но им сейчас надо между собой договориться, вот, (президент Франции Эммануэль) Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна", - сказал министр.
Он добавил, что "вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась США".
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
08:00
"Договориться не выйдет". В ЕС поняли, кто наживается на украинском кризисе
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровЕвропаРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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