https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html

Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров

Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022

Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров

Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T12:31

2022-12-01T12:31

2022-12-01T12:31

специальная военная операция на украине

сергей лавров

европа

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности."Безопасность без России и Белоруссии, они уже пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии, но им сейчас надо между собой договориться, вот, (президент Франции Эммануэль) Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна", - сказал министр.Он добавил, что "вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась США".

https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html

европа

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, европа, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика