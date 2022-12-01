https://ria.ru/20221201/bezopasnost-1835518160.html
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров - РИА Новости, 01.12.2022
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров
Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T12:31
2022-12-01T12:31
2022-12-01T12:31
специальная военная операция на украине
сергей лавров
европа
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571768_0:102:3085:1837_1920x0_80_0_0_3ab495455ff4f151640ac9218c1dbdb3.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Европа свою безопасность подчинила США, нам такая безопасность не нужна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по европейской безопасности."Безопасность без России и Белоруссии, они уже пытаются выстраивать безопасность без России и Белоруссии, но им сейчас надо между собой договориться, вот, (президент Франции Эммануэль) Макрон срочно полетел в Вашингтон жаловаться, требовать, не знаю, чем это закончится, но нам такая безопасность не нужна", - сказал министр.Он добавил, что "вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась США".
https://ria.ru/20221201/politika-1835259472.html
европа
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741571768_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_09d61de6ce137086cd69d1bd5aa70875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, европа, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Европа, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Европа подчинила свою безопасность США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: вся безопасность Европы сводится к тому, что она подчинилась США