https://ria.ru/20221201/bezhentsy-1835444621.html

Немецкий политик заявил о "критической точке" из-за украинских беженцев

Немецкий политик заявил о "критической точке" из-за украинских беженцев - РИА Новости, 01.12.2022

Немецкий политик заявил о "критической точке" из-за украинских беженцев

Растущее число беженцев с Украины приближает немецкое общество к "критической точке", пишет в своей статье для издания Die Welt политик из федеральной земли... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T06:11

2022-12-01T06:11

2022-12-01T09:47

в мире

украина

германия

северный рейн-вестфалия

хдс/хсс

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Растущее число беженцев с Украины приближает немецкое общество к "критической точке", пишет в своей статье для издания Die Welt политик из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, лидер группы ХДС в муниципальном совете Фредерик Пауль.Как отмечает автор, муниципалитеты в Германии сталкиваются с "огромными проблемами" из-за большого числа украинцев, а также притока лиц из других стран, к этому добавляются инфляция и энергетический кризис. "Настроение раздраженное, и не исключено вскипание", — предупреждает Пауль."Суровая" зима на Украине может спровоцировать прибытие еще "десятков, если не сотни тысяч" беженцев, при этом сейчас во многих муниципалитетах уже проживает больше мигрантов, чем во время кризиса 2015 года, указывает политик.Так, солидарность населения "подвергается испытанию", когда обсуждаются такие случаи, как закрытие местного спортзала для размещения прибывающих в страну, при этом все эти моменты могут стать проблемой "гораздо быстрее, чем многие думают".По словам политика, первые признаки того, что немецкое общество приближается к "критической точке", проявляются тогда, когда беженцев начинают "классифицировать" по принципу: "Да — украинцам, и нет — иракцам и эритрейцам". "Речь идет о реалистичном анализе ситуации на местах. Я вижу, что мы движемся к критической точке в обществе, к пределу восприятия (ситуации. — Прим. ред.) и солидарности", — резюмирует Пауль.Ранее Германия столкнулась с нехваткой мест для беженцев с Украины, вследствие чего несколько муниципалитетов и земель ввели мораторий на прием мигрантов. В частности, в Саксонии уже не хватает средств для выплаты социальных пособий. В некоторых городах земли Северный Рейн — Вестфалия, например, в Билефельде, тоже превышен допустимый порог по приему мигрантов, поэтому приезжих перенаправляют в общежития в Бохуме. В свою очередь, власти Баварии заявили, что не смогут регистрировать у себя беженцев, и теперь отсылают их в другие федеральные земли.

https://ria.ru/20221127/germaniya-1834633706.html

https://ria.ru/20221013/bezhentsy-1823804677.html

украина

германия

северный рейн-вестфалия

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в мире, украина, германия, северный рейн-вестфалия, хдс/хсс