https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835475919.html

Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии

Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022

Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии

Все белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций у границы с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:46

2022-12-01T10:46

2022-12-01T12:31

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александр лукашенко

нато

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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Все белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций у границы с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко."Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши", — цитирует его Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко также отметил, что со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории страны. "Отдельные из них не просто предатели, но и настоящие экстремисты в квадрате. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Белоруссии проживают их родственники", — возмутился он.Президент Белоруссии обратил внимание, что на этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки."Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", — подчеркнул Лукашенко.При этом он подчеркнул, что стране удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы, однако из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки, которые позволят укрепить обороноспособность.Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на Украине ведется подготовка националистических подразделений типа батальона Калиновского, полка "Погоня", которые получают там опыт реальных боевых действий, и могут быть использованы для захвата власти в Белоруссии.При этом белорусские пограничники регулярно сообщают о провокациях с украинской стороны. Например, 19 ноября границу незаконно пересек вооруженный мужчина, занимавшийся видео-и фотосъемкой, а также устанавливавший что-то в снегу.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832192325.html

https://ria.ru/20221115/bezopasnost-1831491454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко, нато, украина