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Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022
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Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии
Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии - РИА Новости, 01.12.2022
Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии
Все белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций у границы с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T10:46
2022-12-01T12:31
белоруссия
в мире
александр лукашенко
нато
украина
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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Все белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций у границы с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко."Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши", — цитирует его Telegram-канал "Пул первого".Лукашенко также отметил, что со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории страны. "Отдельные из них не просто предатели, но и настоящие экстремисты в квадрате. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Белоруссии проживают их родственники", — возмутился он.Президент Белоруссии обратил внимание, что на этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки."Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", — подчеркнул Лукашенко.При этом он подчеркнул, что стране удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы, однако из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки, которые позволят укрепить обороноспособность.Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на Украине ведется подготовка националистических подразделений типа батальона Калиновского, полка "Погоня", которые получают там опыт реальных боевых действий, и могут быть использованы для захвата власти в Белоруссии.При этом белорусские пограничники регулярно сообщают о провокациях с украинской стороны. Например, 19 ноября границу незаконно пересек вооруженный мужчина, занимавшийся видео-и фотосъемкой, а также устанавливавший что-то в снегу.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832192325.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, нато, украина
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, НАТО, Украина
10:46 01.12.2022 (обновлено: 12:31 01.12.2022)
 
Лукашенко заявил о росте числа провокаций вблизи границ Белоруссии

Лукашенко: все силовые ведомства отмечают рост числа провокаций вблизи границ Белоруссии

© Пограничный комитет БелоруссииВооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно
Вооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно
© Пограничный комитет Белоруссии
Вооруженный человек в районе пункта пропуска Словечно. Архивное фото
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МИНСК, 1 дек — РИА Новости. Все белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций у границы с Украиной, заявил президент Александр Лукашенко.
"Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств — членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши", — цитирует его Telegram-канал "Пул первого".
Железобетонный забор с колючей проволокой, построенный украинскими военными на границе с Белоруссией
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Лукашенко также отметил, что со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории страны.
"Отдельные из них не просто предатели, но и настоящие экстремисты в квадрате. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Белоруссии проживают их родственники", — возмутился он.
Президент Белоруссии обратил внимание, что на этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", — подчеркнул Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что стране удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы, однако из сложившейся ситуации необходимо извлечь уроки, которые позволят укрепить обороноспособность.
Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин сообщил, что на Украине ведется подготовка националистических подразделений типа батальона Калиновского, полка "Погоня", которые получают там опыт реальных боевых действий, и могут быть использованы для захвата власти в Белоруссии.
При этом белорусские пограничники регулярно сообщают о провокациях с украинской стороны. Например, 19 ноября границу незаконно пересек вооруженный мужчина, занимавшийся видео-и фотосъемкой, а также устанавливавший что-то в снегу.
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