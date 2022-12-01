https://ria.ru/20221201/belorussiya-1835461302.html

В Белоруссии завершили заочное следствие по делу Тихановской и Латушко

В Белоруссии завершили заочное следствие по делу Тихановской и Латушко - РИА Новости, 01.12.2022

В Белоруссии завершили заочное следствие по делу Тихановской и Латушко

СК Белоруссии сообщил, что завершил заочное следствие по делу Светланы Тихановской, Павла Латушко и других оппозиционеров, выехавших из страны, и передал в... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T09:35

2022-12-01T09:35

2022-12-01T10:37

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что завершил заочное следствие по делу Светланы Тихановской, Павла Латушко и других оппозиционеров, выехавших из страны, и передал в прокуратуру для направления в суд."Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Тихановской, Латушко, (Ольги) Ковальковой, (Сергея) Дылевского, (Марии) Мороз – представителей так называемого координационного совета (белорусской оппозиции - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что уголовное дело передано генеральному прокурору для направления в суд.Согласно информации СК, против Тихановской возбуждено дело по 10 статьям уголовного кодекса, в том числе ей инкриминируются подготовка к захвату зданий, приготовление к массовым беспорядкам, заговор для захвата власти, создание экстремистского формирования, призывы к захвату власти и санкциям, возбуждение социальной вражды, помощь иностранному государству в причинении вреда нацбезопасности, самовольное присвоение власти, воспрепятствование выборам, подготовка лиц к грубому нарушению общественного порядка. Латушко обвиняется по восьми статьям, в том числе в заговоре ради захвата власти, призывах к захвату власти и к санкциям, создании экстремистского формирования, возбуждении социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК, присвоении власти, превышении служебных полномочий, взятке.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявлял, что уголовное преследование лидеров оппозиции Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится, несмотря на отказ их выдать Минску.В июле Лукашенко подписал закон, которым введен институт специального (заочного) производства. Он позволяет выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.

https://ria.ru/20220204/latushko-1771109921.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/minsk-1823806824.html

белоруссия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, следственный комитет россии (ск рф)