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СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию - РИА Новости, 01.12.2022
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СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию
СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию - РИА Новости, 01.12.2022
СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию
Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T20:06
2022-12-01T20:06
экономика
технологии
россия
иран
синергия
iran khodro
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской автомобильной электроники и подушек безопасности, ожидается, что предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно, сообщили РИА новости в "Синергии"."Предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно и предоставит гарантийное обслуживание. Ожидается, что новая структура займёт 10–15% российского рынка автозапчастей и датчиков", - добавили в "Синергии".EMAD - иранская компания, которую создали в 1998 году для развития высокотехнологичных отраслей промышленности в области электроники и микроэлектроники. Сейчас предприятие производит автокомпоненты для иранских машин Iran Khodro и Saipa Tiba.Корпорация "Синергия" преимущественно специализируется на проектах в сфере образования, однако в её структуре также есть экспортное агентство Synergy export agency, предоставляющее услуги по сопровождению российских компаний при работе с иностранными партнерами.
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экономика, технологии, россия, иран, синергия, iran khodro
Экономика, Технологии, Россия, Иран, Синергия, Iran Khodro
20:06 01.12.2022
 
СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию

СП "Синергии" и EMAD будет поставлять автомобильную продукцию из Ирана в Россию

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкПодключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ")
Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода (УАЗ) - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ"). Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской автомобильной электроники и подушек безопасности, ожидается, что предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно, сообщили РИА новости в "Синергии".
"Наша совместная компания станет единственным импортёром и поставщиком автокомпонентов под торговой маркой EMAD по всем каналам на территории России. Запуск проекта оказался возможен благодаря стремительному развитию российско-иранского сотрудничества во всех сферах экономики, включая автомобильное машиностроение, сельское хозяйство, нефтегазовый и энергетический сектор", — сказал президент российской корпорации Вадим Лобов.
"Предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно и предоставит гарантийное обслуживание. Ожидается, что новая структура займёт 10–15% российского рынка автозапчастей и датчиков", - добавили в "Синергии".
EMAD - иранская компания, которую создали в 1998 году для развития высокотехнологичных отраслей промышленности в области электроники и микроэлектроники. Сейчас предприятие производит автокомпоненты для иранских машин Iran Khodro и Saipa Tiba.
Корпорация "Синергия" преимущественно специализируется на проектах в сфере образования, однако в её структуре также есть экспортное агентство Synergy export agency, предоставляющее услуги по сопровождению российских компаний при работе с иностранными партнерами.
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