https://ria.ru/20221201/avtoelektronika-1835715977.html

СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию

СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию - РИА Новости, 01.12.2022

СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию

Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T20:06

2022-12-01T20:06

2022-12-01T20:06

экономика

технологии

россия

иран

синергия

iran khodro

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской автомобильной электроники и подушек безопасности, ожидается, что предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно, сообщили РИА новости в "Синергии"."Предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно и предоставит гарантийное обслуживание. Ожидается, что новая структура займёт 10–15% российского рынка автозапчастей и датчиков", - добавили в "Синергии".EMAD - иранская компания, которую создали в 1998 году для развития высокотехнологичных отраслей промышленности в области электроники и микроэлектроники. Сейчас предприятие производит автокомпоненты для иранских машин Iran Khodro и Saipa Tiba.Корпорация "Синергия" преимущественно специализируется на проектах в сфере образования, однако в её структуре также есть экспортное агентство Synergy export agency, предоставляющее услуги по сопровождению российских компаний при работе с иностранными партнерами.

https://ria.ru/20221124/avtoprom-1834066862.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, иран, синергия, iran khodro