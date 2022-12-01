СП "Синергии" и EMAD будет поставлять иранскую автоэлектронику в Россию
СП "Синергии" и EMAD будет поставлять автомобильную продукцию из Ирана в Россию
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкПодключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ")
Подключение электроники на конвейере сборочного цеха Ульяновского Автомобильного Завода ("УАЗ"). Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Корпорация "Синергия" (управляющая компания Synergy Trust) и Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) из Ирана создадут совместную компанию для поставок в Россию иранской автомобильной электроники и подушек безопасности, ожидается, что предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно, сообщили РИА новости в "Синергии".
"Наша совместная компания станет единственным импортёром и поставщиком автокомпонентов под торговой маркой EMAD по всем каналам на территории России. Запуск проекта оказался возможен благодаря стремительному развитию российско-иранского сотрудничества во всех сферах экономики, включая автомобильное машиностроение, сельское хозяйство, нефтегазовый и энергетический сектор", — сказал президент российской корпорации Вадим Лобов.
"Предприятие будет поставлять порядка 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно и предоставит гарантийное обслуживание. Ожидается, что новая структура займёт 10–15% российского рынка автозапчастей и датчиков", - добавили в "Синергии".
EMAD - иранская компания, которую создали в 1998 году для развития высокотехнологичных отраслей промышленности в области электроники и микроэлектроники. Сейчас предприятие производит автокомпоненты для иранских машин Iran Khodro и Saipa Tiba.
Корпорация "Синергия" преимущественно специализируется на проектах в сфере образования, однако в её структуре также есть экспортное агентство Synergy export agency, предоставляющее услуги по сопровождению российских компаний при работе с иностранными партнерами.