https://ria.ru/20221201/avariya-1835468062.html

СК займется расследованием аварии с трамваями в Новосибирске

СК займется расследованием аварии с трамваями в Новосибирске - РИА Новости, 01.12.2022

СК займется расследованием аварии с трамваями в Новосибирске

СК в Новосибирске ходатайствует о передаче материалов проверки из МВД по факту столкновения двух трамваев, в котором пострадали 16 человек, сообщает СУСК по... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T10:15

2022-12-01T10:15

2022-12-01T10:15

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 1 дек – РИА Новости. СК в Новосибирске ходатайствует о передаче материалов проверки из МВД по факту столкновения двух трамваев, в котором пострадали 16 человек, сообщает СУСК по Новосибирской области.В минувшую среду, около 19.30 (15.30 мск), в Кировском районе Новосибирска произошло столкновение двух трамваев: трамвай №8 столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трамваем №15. Пострадали 16 человек. Причины произошедшего выясняются."В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУСК России по Новосибирской области перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту дорожно-транспортного происшествия из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления", - говорится в сообщении.Ранее о собственной проверке по факту произошедшего сообщала прокуратура. В четверг о служебной проверке сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть."За несколько часов провести служебную проверку невозможно. Я дал поручение… На сегодняшний день достоверно известно, что какую-то дистанцию трамвай двигался без управления. Причины отсутствия управления - техническая, либо связанная с состоянием водителя, предстоит выяснить в ходе, в частности, этой служебной проверки. Проверка производится", - сказал градоначальник.По данным облминздрава, всего при столкновении пострадали 16 человек. После обследования врачи госпитализировали двоих. Состояние обоих пострадавших – стабильное, средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальных пострадавших после осмотра и обследования врачи направили на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20221021/tramvay-1825746814.html

новосибирск

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)