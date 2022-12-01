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СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР - РИА Новости, 01.12.2022
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СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР
СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР - РИА Новости, 01.12.2022
СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР
Вооруженные силы Китая и России продолжат развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, они не позволят США воспроизвести украинский кризис... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T06:49
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россия
китай
сша
воздушно-космические силы россии
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и России продолжат развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, они не позволят США воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно прошло в соответствии с нормами международного права и не было направлено против третьих стран. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском."Ожидается, что Китай и Россия будут углублять аналогичное военное сотрудничество в будущем, и поскольку они не нацелены против какой-либо другой страны или третьей стороны, они будут способствовать миру и стабильности в регионе и во всем мире в условиях неопределенности, когда США пытаются воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими острыми темами, как тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и проблема Корейского полуострова", - приводит газета мнение одного из экспертов.Отмечается, что обмен визитами военных самолетов на аэродромы на территориях друг друга и увеличение частоты совместных патрулей с одного раза в год до двух свидетельствует о дальнейшем росте военного сотрудничества на высоком уровне и взаимного доверия между Китаем и Россией.
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россия, китай, сша, воздушно-космические силы россии
Россия, Китай, США, Воздушно-космические силы России
06:49 01.12.2022 (обновлено: 10:17 01.12.2022)
 
СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР

Global Times: вооруженные силы КНР и России не позволят США украинский кризис в АТР

© Минобороны РФВоздушное патрулирование Россия и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кадр видео
Воздушное патрулирование Россия и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кадр видео
© Минобороны РФ
Воздушное патрулирование Россия и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кадр видео. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и России продолжат развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, они не позволят США воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно прошло в соответствии с нормами международного права и не было направлено против третьих стран. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском.
"Ожидается, что Китай и Россия будут углублять аналогичное военное сотрудничество в будущем, и поскольку они не нацелены против какой-либо другой страны или третьей стороны, они будут способствовать миру и стабильности в регионе и во всем мире в условиях неопределенности, когда США пытаются воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими острыми темами, как тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и проблема Корейского полуострова", - приводит газета мнение одного из экспертов.
Отмечается, что обмен визитами военных самолетов на аэродромы на территориях друг друга и увеличение частоты совместных патрулей с одного раза в год до двух свидетельствует о дальнейшем росте военного сотрудничества на высоком уровне и взаимного доверия между Китаем и Россией.
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РоссияКитайСШАВоздушно-космические силы России
 
 
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