https://ria.ru/20221201/atr-1835445103.html

СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР

СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР - РИА Новости, 01.12.2022

СМИ: Россия и Китай не позволят США воспроизвести украинский кризис в АТР

Вооруженные силы Китая и России продолжат развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, они не позволят США воспроизвести украинский кризис... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T06:49

2022-12-01T06:49

2022-12-01T10:17

россия

китай

сша

воздушно-космические силы россии

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ПЕКИН, 1 дек – РИА Новости. Вооруженные силы Китая и России продолжат развивать сотрудничество и способствовать стабильности в регионе, они не позволят США воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, оно прошло в соответствии с нормами международного права и не было направлено против третьих стран. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском."Ожидается, что Китай и Россия будут углублять аналогичное военное сотрудничество в будущем, и поскольку они не нацелены против какой-либо другой страны или третьей стороны, они будут способствовать миру и стабильности в регионе и во всем мире в условиях неопределенности, когда США пытаются воспроизвести украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе с такими острыми темами, как тайваньский вопрос, проблема Южно-Китайского моря и проблема Корейского полуострова", - приводит газета мнение одного из экспертов.Отмечается, что обмен визитами военных самолетов на аэродромы на территориях друг друга и увеличение частоты совместных патрулей с одного раза в год до двух свидетельствует о дальнейшем росте военного сотрудничества на высоком уровне и взаимного доверия между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20221130/kosachev-1835176081.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, воздушно-космические силы россии