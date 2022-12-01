https://ria.ru/20221201/alfa-bank-1835677007.html
Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ
Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ - РИА Новости, 01.12.2022
Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ
Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:58
2022-12-01T17:58
2022-12-01T17:58
альфа-банк
банки
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает пресс-слуба банка.Исследование состояло из трех этапов - онлайн-опрос, юзабилити-тестирование и экспертный обзор. Альфа-Банк стал лидером по итогам экспертного обзора и занял первое место в рейтинге по результатам исследования базовых функций в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.Дистанционные сервисы банков оценивались с точки зрения внедрения и развития базовых функций для действующих клиентов - представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).В список участников исследования были отобраны 10 ведущих российских банков по объему активов, а также необанки, которые сфокусировались на создании высокотехнологичного и инновационного дистанционного банковского обслуживания.
https://ria.ru/20221027/alfa-bank-1827342860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, банки, россия
Альфа-банк, Банки, Россия
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает пресс-слуба банка.
Исследование состояло из трех этапов - онлайн-опрос, юзабилити-тестирование и экспертный обзор. Альфа-Банк стал лидером по итогам экспертного обзора и занял первое место в рейтинге по результатам исследования базовых функций в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.
Дистанционные сервисы банков оценивались с точки зрения внедрения и развития базовых функций для действующих клиентов - представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).
В список участников исследования были отобраны 10 ведущих российских банков по объему активов, а также необанки, которые сфокусировались на создании высокотехнологичного и инновационного дистанционного банковского обслуживания.