https://ria.ru/20221201/alfa-bank-1835677007.html

Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ

Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ - РИА Новости, 01.12.2022

Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ

Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:58

2022-12-01T17:58

2022-12-01T17:58

альфа-банк

банки

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает пресс-слуба банка.Исследование состояло из трех этапов - онлайн-опрос, юзабилити-тестирование и экспертный обзор. Альфа-Банк стал лидером по итогам экспертного обзора и занял первое место в рейтинге по результатам исследования базовых функций в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.Дистанционные сервисы банков оценивались с точки зрения внедрения и развития базовых функций для действующих клиентов - представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).В список участников исследования были отобраны 10 ведущих российских банков по объему активов, а также необанки, которые сфокусировались на создании высокотехнологичного и инновационного дистанционного банковского обслуживания.

https://ria.ru/20221027/alfa-bank-1827342860.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

альфа-банк, банки, россия