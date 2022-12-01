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Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ - РИА Новости, 01.12.2022
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Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ
Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ - РИА Новости, 01.12.2022
Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ
Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:58
2022-12-01T17:58
альфа-банк
банки
россия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает пресс-слуба банка.Исследование состояло из трех этапов - онлайн-опрос, юзабилити-тестирование и экспертный обзор. Альфа-Банк стал лидером по итогам экспертного обзора и занял первое место в рейтинге по результатам исследования базовых функций в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.Дистанционные сервисы банков оценивались с точки зрения внедрения и развития базовых функций для действующих клиентов - представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).В список участников исследования были отобраны 10 ведущих российских банков по объему активов, а также необанки, которые сфокусировались на создании высокотехнологичного и инновационного дистанционного банковского обслуживания.
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Артем Смирнов
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альфа-банк, банки, россия
Альфа-банк, Банки, Россия
17:58 01.12.2022
 

Альфа-Банк стал лидером рейтинга базовых функций интернет-банков для МСБ

© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Альфа-Банк
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Интернет-банк Альфа-Бизнес занял первое место в исследовании базовых функций интернет-банков для малого и среднего бизнеса (МСБ) Globus Consulting, собщает пресс-слуба банка.
Исследование состояло из трех этапов - онлайн-опрос, юзабилити-тестирование и экспертный обзор. Альфа-Банк стал лидером по итогам экспертного обзора и занял первое место в рейтинге по результатам исследования базовых функций в интернет-банке для малого и среднего бизнеса.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:45
Альфа-Банк научит клиентов вычислять мошенников
Дистанционные сервисы банков оценивались с точки зрения внедрения и развития базовых функций для действующих клиентов - представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).
В список участников исследования были отобраны 10 ведущих российских банков по объему активов, а также необанки, которые сфокусировались на создании высокотехнологичного и инновационного дистанционного банковского обслуживания.
 
Альфа-банкБанкиРоссия
 
 
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