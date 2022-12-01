14:59 01.12.2022 (обновлено: 15:56 01.12.2022)
Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ, пишут СМИ
WSJ: Евросоюз не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ России для передачи Украине
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Европейскому союзу не удастся изъять замороженные средства российского Центробанка из-за международного принципа государственного иммунитета, пишет газета The Wall Street Journal.
Как уточнило СМИ, в Еврокомиссии заявили об этом накануне. Вместо этого там предложили создать фонд для управления ликвидными активами и откладывать прибыль от этих инвестиций на выплаты Украине.
Кроме того, представители Еврокомиссии заявили, что у Брюсселя нет актуальных данных о доле средств Центробанка в тех или иных странах — членах союза. Также они не обладают информацией о том, какая доля приходится на ликвидные активы, говорится в публикации.
По данным газеты, европейские чиновники заявили о намерении настаивать на том, чтобы Россия в рамках будущего мирного урегулирования согласилась передать Украине часть замороженных средств в качестве компенсации.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальную структуру для управления конфискованными российскими активами. По оценкам ЕК, потери Украины за период конфликта составили около 600 миллиардов евро. В заявлении указывается, что Запад заблокировал порядка 300 миллиардов евро, принадлежащих российскому Центробанку, и 19 миллиардов частных средств бизнеса. По словам фон дер Ляйен, после отмены санкций эти деньги можно будет использовать для того, чтобы Москва "полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории России.
По конфискованным средствам пока точных цифр нет. Согласно оценкам министра финансов Антона Силуанова, заморожена примерно половина (около 300 миллиардов долларов) золотовалютных резервов страны.