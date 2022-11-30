https://ria.ru/20221130/znak-1835371682.html

Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда"

Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда" - РИА Новости, 30.11.2022

Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда"

Организация "Трудовая доблесть России" присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Доблесть вдохновенного труда", сообщил региональный министр по национальной... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:51

2022-11-30T17:51

2022-11-30T17:51

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg

ГРОЗНЫЙ, 30 ноя - РИА Новости. Организация "Трудовая доблесть России" присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Доблесть вдохновенного труда", сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."От всего сердца поздравляю Главу ЧР… Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением ему организацией "Трудовая доблесть России" знака "Доблесть вдохновенного труда", - написал Дудаев в Telegram-канале.Он отметил, что данная организация присвоила почетный знак отличия "Трудовая доблесть. Россия" и матери главы Чечни, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова – Аймани Кадыровой."Организация награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях. Награды вручал руководитель организации, Герой Социалистического труда Алексей Левин", - уточнил министр.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, Кадыров в своем арсенале имеет восемь наград регионального значении, в том числе и орден Кадырова, семь государственных наград, в числе которых орден Мужества и Герой России, и четыре иностранных: медали "10 лет Астане", "20 лет независимости Республики Казахстан", орден Дружбы народов (Белоруссия) и "Звезда Иерусалима".

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835164047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)