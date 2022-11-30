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Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда" - РИА Новости, 30.11.2022
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Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда"
Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда" - РИА Новости, 30.11.2022
Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда"
Организация "Трудовая доблесть России" присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Доблесть вдохновенного труда", сообщил региональный министр по национальной... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:51
2022-11-30T17:51
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 30 ноя - РИА Новости. Организация "Трудовая доблесть России" присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Доблесть вдохновенного труда", сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."От всего сердца поздравляю Главу ЧР… Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением ему организацией "Трудовая доблесть России" знака "Доблесть вдохновенного труда", - написал Дудаев в Telegram-канале.Он отметил, что данная организация присвоила почетный знак отличия "Трудовая доблесть. Россия" и матери главы Чечни, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова – Аймани Кадыровой."Организация награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях. Награды вручал руководитель организации, Герой Социалистического труда Алексей Левин", - уточнил министр.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, Кадыров в своем арсенале имеет восемь наград регионального значении, в том числе и орден Кадырова, семь государственных наград, в числе которых орден Мужества и Герой России, и четыре иностранных: медали "10 лет Астане", "20 лет независимости Республики Казахстан", орден Дружбы народов (Белоруссия) и "Звезда Иерусалима".
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россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
17:51 30.11.2022
 
Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда"

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком "Доблесть вдохновенного труда"

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 ноя - РИА Новости. Организация "Трудовая доблесть России" присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Доблесть вдохновенного труда", сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"От всего сердца поздравляю Главу ЧР… Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением ему организацией "Трудовая доблесть России" знака "Доблесть вдохновенного труда", - написал Дудаев в Telegram-канале.
Он отметил, что данная организация присвоила почетный знак отличия "Трудовая доблесть. Россия" и матери главы Чечни, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова – Аймани Кадыровой.
"Организация награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях. Награды вручал руководитель организации, Герой Социалистического труда Алексей Левин", - уточнил министр.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, Кадыров в своем арсенале имеет восемь наград регионального значении, в том числе и орден Кадырова, семь государственных наград, в числе которых орден Мужества и Герой России, и четыре иностранных: медали "10 лет Астане", "20 лет независимости Республики Казахстан", орден Дружбы народов (Белоруссия) и "Звезда Иерусалима".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Кадыров пристыдил папу римского за высказывание о чеченцах
 
РоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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