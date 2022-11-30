Кадырову присвоили знак "Доблесть вдохновенного труда"
Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком "Доблесть вдохновенного труда"
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 ноя - РИА Новости. Организация "Трудовая доблесть России" присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову знак "Доблесть вдохновенного труда", сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"От всего сердца поздравляю Главу ЧР… Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением ему организацией "Трудовая доблесть России" знака "Доблесть вдохновенного труда", - написал Дудаев в Telegram-канале.
Он отметил, что данная организация присвоила почетный знак отличия "Трудовая доблесть. Россия" и матери главы Чечни, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова – Аймани Кадыровой.
"Организация награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях. Награды вручал руководитель организации, Герой Социалистического труда Алексей Левин", - уточнил министр.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте главы и правительства Чечни, Кадыров в своем арсенале имеет восемь наград регионального значении, в том числе и орден Кадырова, семь государственных наград, в числе которых орден Мужества и Герой России, и четыре иностранных: медали "10 лет Астане", "20 лет независимости Республики Казахстан", орден Дружбы народов (Белоруссия) и "Звезда Иерусалима".