https://ria.ru/20221130/zhurnalist-1835347859.html

Британского журналиста затравили за шутку об "усталости от Украины"

Британского журналиста затравили за шутку об "усталости от Украины" - РИА Новости, 30.11.2022

Британского журналиста затравили за шутку об "усталости от Украины"

Репортер Джайлс Корен в статье для The Times рассказал, как подвергся травле за свою мартовскую сатирическую публикацию о "сенсационных" точках зрения на... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:57

2022-11-30T16:57

2022-11-30T17:14

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Репортер Джайлс Корен в статье для The Times рассказал, как подвергся травле за свою мартовскую сатирическую публикацию о "сенсационных" точках зрения на украинский кризис, которых его читатели никогда не увидят."Я всегда беспокоюсь о том, что меня неправильно поймут дебилы, <…> и поэтому предельно ясно пояснил, что не придерживаюсь изложенных в статье мнений", — начал Корен.Он напомнил, что написал об "усталости от Украины" и получил в ответ "вопли" возмущения и обвинения в подлости."Все стандартные идиоты левого толка подхватили боевой клич и потребовали меня уволить, а затем обвинить в совершении преступлений на почве ненависти", — продолжил автор.Корен обвинил своих критиков в глупости и безграмотности и подчеркнул, что сейчас на всем Западе говорят об усталости от Украины."Я надеюсь, что все вы, злобные маленькие клавиатурные воины, метавшие в меня громы и молнии за то, что я осмелился пошутить о возможности возникновения равнодушия и апатии на Западе, <…> точно так же злитесь и сейчас, когда равнодушие и апатия стали реальностью", — добавил он.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828019304.html

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