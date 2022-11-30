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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 30.11.2022
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 30.11.2022
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:29
2022-11-30T18:47
в мире
иран
рас-эль-хайма (эмират)
оаэ
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 15.17 по времени UTC (18.17 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от иранского города Бендер-Ленге и 88 километрах от города Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20221129/zemletryasenie-1835151334.html
иран
рас-эль-хайма (эмират)
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в мире, иран, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Иран, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
18:29 30.11.2022 (обновлено: 18:47 30.11.2022)
 
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6

CC BY 2.0 / Ninara / Yazd IranВид на город Йезд, Иран
Вид на город Йезд, Иран - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC BY 2.0 / Ninara / Yazd Iran
Вид на город Йезд, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 15.17 по времени UTC (18.17 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от иранского города Бендер-Ленге и 88 километрах от города Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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В Греции произошло землетрясение
 
В миреИранРас-эль-Хайма (эмират)ОАЭЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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