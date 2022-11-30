https://ria.ru/20221130/zemletryasenie-1835382176.html

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 30.11.2022

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:29

2022-11-30T18:29

2022-11-30T18:47

в мире

иран

рас-эль-хайма (эмират)

оаэ

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 15.17 по времени UTC (18.17 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от иранского города Бендер-Ленге и 88 километрах от города Рас-эль-Хайма в ОАЭ. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20221129/zemletryasenie-1835151334.html

иран

рас-эль-хайма (эмират)

оаэ

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в мире, иран, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)