https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835428120.html

Зеленский позвал Маска посетить Украину

Зеленский позвал Маска посетить Украину - РИА Новости, 30.11.2022

Зеленский позвал Маска посетить Украину

Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:05

2022-11-30T23:05

2022-11-30T23:05

в мире

владимир зеленский

илон маск

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский.По словам Зеленского, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.Зеленский отметил, что благодаря предоставленным Маском устройствам для работы интернета Starlink многое функционирует в стране. "Кажется, Илон начал менять свое мнение", - сказал Зеленский."Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения", - добавил он.В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.

https://ria.ru/20221130/trillion-1835285142.html

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Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, илон маск, украина, россия, донбасс, оон