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Зеленский позвал Маска посетить Украину - РИА Новости, 30.11.2022
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Зеленский позвал Маска посетить Украину
Зеленский позвал Маска посетить Украину - РИА Новости, 30.11.2022
Зеленский позвал Маска посетить Украину
Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:05
2022-11-30T23:05
в мире
владимир зеленский
илон маск
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский.По словам Зеленского, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.Зеленский отметил, что благодаря предоставленным Маском устройствам для работы интернета Starlink многое функционирует в стране. "Кажется, Илон начал менять свое мнение", - сказал Зеленский."Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения", - добавил он.В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.
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в мире, владимир зеленский, илон маск, украина, россия, донбасс, оон
В мире, Владимир Зеленский, Илон Маск, Украина, Россия, Донбасс, ООН
23:05 30.11.2022
 
Зеленский позвал Маска посетить Украину

Зеленский: Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский.
"Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов", - заявил Зеленский на мероприятии, организованном газетой New York Times.
По словам Зеленского, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.
Зеленский отметил, что благодаря предоставленным Маском устройствам для работы интернета Starlink многое функционирует в стране. "Кажется, Илон начал менять свое мнение", - сказал Зеленский.
"Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения", - добавил он.
В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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В миреВладимир ЗеленскийИлон МаскУкраинаРоссияДонбассООН
 
 
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