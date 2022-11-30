https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835428120.html
Зеленский позвал Маска посетить Украину
Зеленский позвал Маска посетить Украину - РИА Новости, 30.11.2022
Зеленский позвал Маска посетить Украину
Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:05
2022-11-30T23:05
2022-11-30T23:05
в мире
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский.По словам Зеленского, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.Зеленский отметил, что благодаря предоставленным Маском устройствам для работы интернета Starlink многое функционирует в стране. "Кажется, Илон начал менять свое мнение", - сказал Зеленский."Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения", - добавил он.В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, илон маск, украина, россия, донбасс, оон
В мире, Владимир Зеленский, Илон Маск, Украина, Россия, Донбасс, ООН
Зеленский позвал Маска посетить Украину
Зеленский: Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американскому предпринимателю Илону Маску следует посетить Украину, чтобы предлагать пути выхода из конфликта, заявил Владимир Зеленский.
"Приезжайте на Украину, и вы увидите своими глазами без лишних слов", - заявил Зеленский на мероприятии, организованном газетой New York Times.
По словам Зеленского, только после такого визита следует говорить о том, как разрешить конфликт, кто его начал и когда он сможет завершиться.
Зеленский отметил, что благодаря предоставленным Маском устройствам для работы интернета Starlink многое функционирует в стране. "Кажется, Илон начал менять свое мнение", - сказал Зеленский.
"Я не знаю, может, кто-то влияет на него, или он сам принимает решения", - добавил он.
В начале октября Маск написал в Twitter, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией
, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование" в Донбассе
"под наблюдением ООН
", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины. Этот ответ вызвал волну критики на Украине, а также среди проукраинских пользователей соцсети.