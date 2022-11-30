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"Ждем извинений": в Польше возмутились речью Зеленской в Лондоне - РИА Новости, 30.11.2022
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"Ждем извинений": в Польше возмутились речью Зеленской в Лондоне
"Ждем извинений": в Польше возмутились речью Зеленской в Лондоне - РИА Новости, 30.11.2022
"Ждем извинений": в Польше возмутились речью Зеленской в Лондоне
Читатели польской газеты Interia возмутились высказыванием первой леди Украины Елены Зеленской во время выступления в парламенте Великобритании о действиях... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:35
2022-11-30T14:30
елена зеленская
риши сунак
в мире
владимир путин
польша
парламент великобритании
лондон
украина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia возмутились высказыванием первой леди Украины Елены Зеленской во время выступления в парламенте Великобритании о действиях Вооруженных сил России.Зеленская также резко высказалась об ударах по украинской энергетической инфраструктуре. Первая леди Украины сравнила действия российских военнослужащих с воздушными налетами нацистской Германии на Британию во время Второй мировой войны.Однако поляки негативно оценили заявления Зеленской и обвинили ее в лицемерии."Извинитесь за Волынь и Пшеводув и накажите виновных — как требует Польша", — заявил участник обсуждения с ником TeżŻądamy."Уже говорила о Волынской резне?" — поинтересовался другой пользователь."Поляки ждут от Украины извинений за Волынь", — отметил Konik."Елену не беспокоит мир, она хочет войны, только своих детей держит в безопасном месте!" — возмутился Matka."Зеленская права — украинский главнокомандующий, который дал приказ обстрелять ракетами территорию Польши, и солдаты, которые нажали на спуск, должны предстать перед судом в Гааге. Они убили двух мирных людей", — подметил icar."Возвращайся к своему клоуну и дай ему что-нибудь от похмелья", — съязвил ах.Ранее на этой неделе первая леди во время визита в Лондон провела встречу с женой британского премьер-министра Ашкатой Мурти и посетила резиденцию Риши Сунака.Вечером 15 ноября на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета — погибли два человека. Изначально звучали предположения о причастности России к инциденту, однако позже польский президент Анджей Дуда заявил, что у него нет доказательств того, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили — фото с места инцидента свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835179720.html
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елена зеленская, риши сунак, в мире, владимир путин, польша, парламент великобритании, лондон, украина
Елена Зеленская, Риши Сунак, В мире, Владимир Путин, Польша, Парламент Великобритании, Лондон, Украина
13:35 30.11.2022 (обновлено: 14:30 30.11.2022)
 
"Ждем извинений": в Польше возмутились речью Зеленской в Лондоне

Читатели польской Interia возмутились речью жены Зеленского в Лондоне

© AP Photo / Patrick SemanskyCупруга президента Украины Елена Зеленская
Cупруга президента Украины Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Cупруга президента Украины Елена Зеленская. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели польской газеты Interia возмутились высказыванием первой леди Украины Елены Зеленской во время выступления в парламенте Великобритании о действиях Вооруженных сил России.
"Пребывающая в Лондоне с визитом первая леди Украины Елена Зеленская призвала британских депутатов к "объединению мировой общественности" и помощи в окончании конфликта Украины и России", — привел слова жены украинского президента обозреватель издания Матеуш Стелмашчик.
Зеленская также резко высказалась об ударах по украинской энергетической инфраструктуре. Первая леди Украины сравнила действия российских военнослужащих с воздушными налетами нацистской Германии на Британию во время Второй мировой войны.
Однако поляки негативно оценили заявления Зеленской и обвинили ее в лицемерии.
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В Сети задали Зеленскому неудобные вопросы после его разговора с Шольцем
"Извинитесь за Волынь и Пшеводув и накажите виновных — как требует Польша", — заявил участник обсуждения с ником TeżŻądamy.
"Уже говорила о Волынской резне?" — поинтересовался другой пользователь.

"Украина — это территория, на которой проходила борьба мафии за грязную прибыль", — считает Wien.

"Поляки ждут от Украины извинений за Волынь", — отметил Konik.
"Елену не беспокоит мир, она хочет войны, только своих детей держит в безопасном месте!" — возмутился Matka.
"Зеленская права — украинский главнокомандующий, который дал приказ обстрелять ракетами территорию Польши, и солдаты, которые нажали на спуск, должны предстать перед судом в Гааге. Они убили двух мирных людей", — подметил icar.
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"Фашистка". Американцев возмутило заявление жены Зеленского
"Возвращайся к своему клоуну и дай ему что-нибудь от похмелья", — съязвил ах.

"Людям надоел Зеленский, а теперь вышла его жена", — заключил tak.

Ранее на этой неделе первая леди во время визита в Лондон провела встречу с женой британского премьер-министра Ашкатой Мурти и посетила резиденцию Риши Сунака.
Вечером 15 ноября на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета — погибли два человека. Изначально звучали предположения о причастности России к инциденту, однако позже польский президент Анджей Дуда заявил, что у него нет доказательств того, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные.
Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили — фото с места инцидента свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Елена ЗеленскаяРиши СунакВ миреВладимир ПутинПольшаПарламент ВеликобританииЛондонУкраина
 
 
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