https://ria.ru/20221130/zdorove-1835258742.html

Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями

Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями

Единой системы, говорящей о масштабе проблемы орфанных заболеваний, в России пока нет, и единственная возможность решить ее - это создать регистр пациентов,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:25

2022-11-30T13:25

2022-11-30T13:25

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единой системы, говорящей о масштабе проблемы орфанных заболеваний, в России пока нет, и единственная возможность решить ее - это создать регистр пациентов, сообщил директор медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской генетике Сергей Куцев."Пока, к сожалению, мы не имеем какой-то единой системы, которая бы учитывала, так скажем, говорила о масштабе проблемы орфанных заболеваний. И единственный путь - это регистр", - сказал Куцев на научно-практической конференции "Одиссея орфанного пациента".По его словам, чтобы что-то сдвигалось, нужно говорить об одной проблеме долго и упорно, и на разных площадках. Куцев напомнил, что именно так произошло с расширением неонатального скрининга.

https://ria.ru/20221130/meditsina-1835225123.html

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общество, здоровье - общество, россия