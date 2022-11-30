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Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями - РИА Новости, 30.11.2022
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Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями
Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями - РИА Новости, 30.11.2022
Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями
Единой системы, говорящей о масштабе проблемы орфанных заболеваний, в России пока нет, и единственная возможность решить ее - это создать регистр пациентов,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:25
2022-11-30T13:25
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единой системы, говорящей о масштабе проблемы орфанных заболеваний, в России пока нет, и единственная возможность решить ее - это создать регистр пациентов, сообщил директор медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской генетике Сергей Куцев."Пока, к сожалению, мы не имеем какой-то единой системы, которая бы учитывала, так скажем, говорила о масштабе проблемы орфанных заболеваний. И единственный путь - это регистр", - сказал Куцев на научно-практической конференции "Одиссея орфанного пациента".По его словам, чтобы что-то сдвигалось, нужно говорить об одной проблеме долго и упорно, и на разных площадках. Куцев напомнил, что именно так произошло с расширением неонатального скрининга.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
13:25 30.11.2022
 
Эксперт предложил создать регистр пациентов с редкими заболеваниями

Эксперт Куцев: в России необходимо создать регистр пациентов с редкими заболеваниями

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев
Президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей Куцев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Единой системы, говорящей о масштабе проблемы орфанных заболеваний, в России пока нет, и единственная возможность решить ее - это создать регистр пациентов, сообщил директор медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской генетике Сергей Куцев.
"Пока, к сожалению, мы не имеем какой-то единой системы, которая бы учитывала, так скажем, говорила о масштабе проблемы орфанных заболеваний. И единственный путь - это регистр", - сказал Куцев на научно-практической конференции "Одиссея орфанного пациента".
По его словам, чтобы что-то сдвигалось, нужно говорить об одной проблеме долго и упорно, и на разных площадках. Куцев напомнил, что именно так произошло с расширением неонатального скрининга.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
12:03
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