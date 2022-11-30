https://ria.ru/20221130/zasedanie-1835317908.html
Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии
Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии - РИА Новости, 30.11.2022
Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес подписали на встрече... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:45
2022-11-30T15:45
2022-11-30T15:45
куба
россия
вячеслав володин
эстебан ласо эрнандес
сша
госдума рф
политика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес подписали на встрече в среду положение о комиссии по сотрудничеству ГД и парламента республики, на подготовку повестки первого заседания комиссии есть два месяца, сообщил Володин."В рамках комиссии необходимо наладить предметное взаимодействие в таких важных для наших стран сферах, как энергетика, здравоохранение, образование, развитие сельского хозяйства, туризм, ликвидация последствий стихийных бедствий… У нас есть с вами два месяца для того, чтобы подготовить повестку первого заседания комиссии. Это должны быть темы, волнующие наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Думы.По словам парламентария, Куба для России выступает символом "борьбы за независимость"."Народ Кубы в жесткой борьбе, в противостоянии с США, несмотря на все вызовы сохранил свою культуру, язык, традиции, уклад жизни", - добавил он.Как отметил Володин, Куба и Россия выступают за многополярный мир и равноправные отношения между странами."Мы выступаем за многополярный мир, за справедливость и равноправные отношения между странами. Считаем, что это базовое условие для того, чтобы отношения развивались… США пытаются навязать свой уклад, обдирая другие страны, используя их возможности и природные ресурсы", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833437494.html
https://ria.ru/20221130/kuba-1835214196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, вячеслав володин, эстебан ласо эрнандес, сша, госдума рф, политика
Куба, Россия, Вячеслав Володин, Эстебан Ласо Эрнандес, США, Госдума РФ, Политика
Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии
Володин и глава парламента Кубы договорились о заседании межпарламентской комиссии
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес подписали на встрече в среду положение о комиссии по сотрудничеству ГД и парламента республики, на подготовку повестки первого заседания комиссии есть два месяца, сообщил
Володин.
"В рамках комиссии необходимо наладить предметное взаимодействие в таких важных для наших стран сферах, как энергетика, здравоохранение, образование, развитие сельского хозяйства, туризм, ликвидация последствий стихийных бедствий… У нас есть с вами два месяца для того, чтобы подготовить повестку первого заседания комиссии. Это должны быть темы, волнующие наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Думы.
По словам парламентария, Куба для России
выступает символом "борьбы за независимость".
"Народ Кубы в жесткой борьбе, в противостоянии с США
, несмотря на все вызовы сохранил свою культуру, язык, традиции, уклад жизни", - добавил он.
Как отметил Володин, Куба и Россия выступают за многополярный мир и равноправные отношения между странами.
"Мы выступаем за многополярный мир, за справедливость и равноправные отношения между странами. Считаем, что это базовое условие для того, чтобы отношения развивались… США пытаются навязать свой уклад, обдирая другие страны, используя их возможности и природные ресурсы", - заключил парламентарий.