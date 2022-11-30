https://ria.ru/20221130/zasedanie-1835317908.html

Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии

Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии - РИА Новости, 30.11.2022

Россия и Куба в феврале проведут заседание межпарламентской комиссии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес подписали на встрече... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:45

2022-11-30T15:45

2022-11-30T15:45

куба

россия

вячеслав володин

эстебан ласо эрнандес

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес подписали на встрече в среду положение о комиссии по сотрудничеству ГД и парламента республики, на подготовку повестки первого заседания комиссии есть два месяца, сообщил Володин."В рамках комиссии необходимо наладить предметное взаимодействие в таких важных для наших стран сферах, как энергетика, здравоохранение, образование, развитие сельского хозяйства, туризм, ликвидация последствий стихийных бедствий… У нас есть с вами два месяца для того, чтобы подготовить повестку первого заседания комиссии. Это должны быть темы, волнующие наших граждан", - приводятся слова Володина на сайте Думы.По словам парламентария, Куба для России выступает символом "борьбы за независимость"."Народ Кубы в жесткой борьбе, в противостоянии с США, несмотря на все вызовы сохранил свою культуру, язык, традиции, уклад жизни", - добавил он.Как отметил Володин, Куба и Россия выступают за многополярный мир и равноправные отношения между странами."Мы выступаем за многополярный мир, за справедливость и равноправные отношения между странами. Считаем, что это базовое условие для того, чтобы отношения развивались… США пытаются навязать свой уклад, обдирая другие страны, используя их возможности и природные ресурсы", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833437494.html

https://ria.ru/20221130/kuba-1835214196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куба, россия, вячеслав володин, эстебан ласо эрнандес, сша, госдума рф, политика