https://ria.ru/20221130/zarplaty-1835276279.html

Путин призвал выполнять обязательства по уровню зарплат

Путин призвал выполнять обязательства по уровню зарплат - РИА Новости, 30.11.2022

Путин призвал выполнять обязательства по уровню зарплат

Обязательства по уровню зарплат бюджетников должны выполняться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:12

2022-11-30T14:12

2022-11-30T14:27

владимир путин

экономика

россия

счетная палата рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательства по уровню зарплат бюджетников должны выполняться, заявил президент России Владимир Путин."Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже", - сказал он на совещании с членами правительства.Президент уточнил, что для регионов, которые не добирают какой-то процент, был сделан люфт по выходу на целевой уровень зарплат в бюджетной сфере, отклонение могло составлять до 5%.В мае 2012 года Путин поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников - до 200%.В частности, поставленными задачами были обозначены - доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе, доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.Также была обозначена задача доведения к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе и повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Это, как говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2012 году, даст развитие всем областям и поможет привлечь специалистов.В 2020 году со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что обозначенные показатели не были достигнуты. Год назад на совещании с кабмином Путин потребовал максимально оперативных решений, чтобы работники бюджетной сферы еще до конца 2021 года получили зарплаты в том объеме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года. Также он поручил предусмотреть потребность в средствах на исполнение майских указов и на 2022 год, попросил кабмин держать эти вопросы на контроле.

https://ria.ru/20221130/vyplata-1835279971.html

https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835277982.html

https://ria.ru/20221130/bednost-1835268935.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, россия, счетная палата рф