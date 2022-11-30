https://ria.ru/20221130/zaporozhe-1835162285.html
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении
Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:16
2022-11-30T05:16
2022-11-30T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:147:3380:2048_1920x0_80_0_0_552fcce829e8ce6792c4116b7ea4a79f.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, рассказал журналистам командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным "Гектор"."Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - сказал "Гектор".При помощи российской артиллерии, по его словам, попытку прорыва удалось предотвратить."Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", - добавил он.
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_03b10a82b1a528f49d37a8c959a856de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия
05:16 30.11.2022 (обновлено: 09:12 30.11.2022)
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении
ВСУ предприняли неудачную попытку прорвать линию фронта в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, рассказал журналистам командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным "Гектор".
"Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - сказал "Гектор".
При помощи российской артиллерии, по его словам, попытку прорыва удалось предотвратить.
"Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", - добавил он.