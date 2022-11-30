https://ria.ru/20221130/zaporozhe-1835162285.html

ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении

ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.11.2022

ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении

Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:16

2022-11-30T05:16

2022-11-30T09:12

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, рассказал журналистам командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным "Гектор"."Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - сказал "Гектор".При помощи российской артиллерии, по его словам, попытку прорыва удалось предотвратить."Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", - добавил он.

https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html

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