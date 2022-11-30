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ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/zaporozhe-1835162285.html
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении
Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:16
2022-11-30T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, рассказал журналистам командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным "Гектор"."Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - сказал "Гектор".При помощи российской артиллерии, по его словам, попытку прорыва удалось предотвратить."Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", - добавил он.
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в мире, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия
05:16 30.11.2022 (обновлено: 09:12 30.11.2022)
 
ВСУ пытались прорваться на Запорожском направлении

ВСУ предприняли неудачную попытку прорвать линию фронта в Запорожской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Украинские боевики предприняли попытку прорыва линии фронта в Запорожской области, уничтожено более десяти единиц техники и около 100 человек личного состава противника, рассказал журналистам командир одного из подразделений Вооруженных сил России с позывным "Гектор".
"Прошла информация от артразведки, нашей разведки, командир полка доложил о том, что десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава … пытались организовать прорыв", - сказал "Гектор".
При помощи российской артиллерии, по его словам, попытку прорыва удалось предотвратить.
"Было уничтожено более десяти единиц техники и до 100 человек личного состава. Это по донесениям разведки", - добавил он.
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