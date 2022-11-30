https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html

В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания

В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания - РИА Новости, 30.11.2022

В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания

Двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со 100 тысячами долларов на юго-западе Москвы - в процессе задержания один из подозреваемых открыл огонь по РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:26

2022-11-30T17:26

2022-11-30T17:26

москва

московская область (подмосковье)

ясенево

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со 100 тысячами долларов на юго-западе Москвы - в процессе задержания один из подозреваемых открыл огонь по полицейским, но все-таки был схвачен, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД в среду.Ограбление произошло на Литовском бульваре (район Ясенево). Когда мужчина выходил из отделения банка, к нему подбежали двое неизвестных. Угрожая "предметом, похожим на пистолет", они вырвали у него сумку, в которой было 100 тысяч долларов, после чего скрылись на такси."Вначале стражи правопорядка установили местонахождение одного из подозреваемых. Во время задержания в торговом центре на Открытом шоссе злоумышленник оказал активное сопротивление, выстрелив в сторону правоохранителей. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъяли более 5 тысяч долларов, 152 тысячи рублей, травматический пистолет и четыре патрона. Вскоре был задержан еще один налетчик - его "взяли" в Московской области.Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Сейчас суд рассматривает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения (какой именно, не раскрывается, но обычно в подобных случаях речь об аресте), отметили в полиции.Когда именно произошло ЧП, полиция не называет, но, по данным из социальных сетей, само ограбление случилось в минувший в понедельник. Удалось ли вернуть потерпевшему полную сумму похищенного, данных нет.

https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830487479.html

https://ria.ru/20221125/ograblenie-1834276710.html

москва

московская область (подмосковье)

ясенево

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), ясенево, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)