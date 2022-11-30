https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835362276.html
В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания
В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания - РИА Новости, 30.11.2022
В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания
Двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со 100 тысячами долларов на юго-западе Москвы - в процессе задержания один из подозреваемых открыл огонь по РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:26
2022-11-30T17:26
2022-11-30T17:26
москва
московская область (подмосковье)
ясенево
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Двое вооруженных налетчиков отобрали у мужчины сумку со 100 тысячами долларов на юго-западе Москвы - в процессе задержания один из подозреваемых открыл огонь по полицейским, но все-таки был схвачен, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД в среду.Ограбление произошло на Литовском бульваре (район Ясенево). Когда мужчина выходил из отделения банка, к нему подбежали двое неизвестных. Угрожая "предметом, похожим на пистолет", они вырвали у него сумку, в которой было 100 тысяч долларов, после чего скрылись на такси."Вначале стражи правопорядка установили местонахождение одного из подозреваемых. Во время задержания в торговом центре на Открытом шоссе злоумышленник оказал активное сопротивление, выстрелив в сторону правоохранителей. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что у подозреваемого изъяли более 5 тысяч долларов, 152 тысячи рублей, травматический пистолет и четыре патрона. Вскоре был задержан еще один налетчик - его "взяли" в Московской области.Возбуждено уголовное дело о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ). Сейчас суд рассматривает вопрос об избрании фигурантам меры пресечения (какой именно, не раскрывается, но обычно в подобных случаях речь об аресте), отметили в полиции.Когда именно произошло ЧП, полиция не называет, но, по данным из социальных сетей, само ограбление случилось в минувший в понедельник. Удалось ли вернуть потерпевшему полную сумму похищенного, данных нет.
https://ria.ru/20221110/ograblenie-1830487479.html
https://ria.ru/20221125/ograblenie-1834276710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), ясенево, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Московская область (Подмосковье), Ясенево, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве грабитель открыл огонь по полицейским во время задержания
В Москве ограбивший мужчину злоумышленник открыл огонь по полицейским во время задержания