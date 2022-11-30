https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835256128.html

В Уфе задержали жителя Бурятии, надругавшегося над девочкой в лифте

В Уфе задержали жителя Бурятии, надругавшегося над девочкой в лифте - РИА Новости, 30.11.2022

В Уфе задержали жителя Бурятии, надругавшегося над девочкой в лифте

Правоохранители задержали в аэропорту Уфы пытавшегося сбежать на родину жителя Бурятии, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой в лифте ее дома,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:20

2022-11-30T13:20

2022-11-30T13:34

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УФА, 30 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали в аэропорту Уфы пытавшегося сбежать на родину жителя Бурятии, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой в лифте ее дома, сообщили МВД и СУСК по Башкирии.По данным полиции, 26 ноября в уфимском микрорайоне Инорс 11-летнюю девочку после школы до двери подъезда проводили мать и сестра и пошли в магазин, а она пошла к лифту. "В лифт с ней зашел неизвестный мужчина и совершил против нее насильственные действия сексуального характера. Когда лифт остановился, девочка убежала в свою квартиру, а позже рассказала маме о произошедшем. Женщина обратилась в полицию", - говорится в сообщении.В полиции отметили, что работа по раскрытию преступления была взята на контроль руководством МВД по республике, были задействованы значительные силы всех подразделений ведомства и проведен большой объем работы по установлению очевидцев и поиску записей камер видеонаблюдения."В результате был установлен подозреваемый - житель одного из соседних домов. Полицейские задержали его в аэропорту Уфы в тот момент, когда мужчина собирался регистрироваться на вылетающий рейс. По имеющимся данным, когда подозреваемый понял, что полиция ищет его, то сразу же решил уехать из города. Он купил билеты на самолет и с вещами отправился в аэропорт", - сообщает МВД по региону.Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). "Подозреваемым оказался 25-летний уроженец республики Бурятия, который последние полгода проживал и работал в Уфе. Узнав о его розыске за совершенное преступление, мужчина планировал вернуться на родину. В ходе допроса, после предъявления собранных доказательств, он сознался в содеянном", - сообщает СУСК РФ по республике.

https://ria.ru/20221111/propaganda-1830946787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, россия, республика башкортостан