https://ria.ru/20221130/zachistka-1835412058.html

Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области

Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области - РИА Новости, 30.11.2022

Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры зачистки ОМОНом населенного пункта Благовещенка в Запорожской области. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:44

2022-11-30T20:44

2022-11-30T21:56

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

омон россии

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры зачистки ОМОНом населенного пункта Благовещенка в Запорожской области.Кадыров также рассказал, что бойцы стараются "не поднимать лишней шумихи" во время работы, избегая, в частности, ненужных выстрелов, чтобы обезопасить мирное население. После тщательного досмотра они часто находят тайники с оружием и боеприпасами, которые могли бы использовать диверсанты. Исходя из этого, можно утверждать, что подобные мероприятия крайне важны во время специальной военной операции, подчеркнул глава Чечни.Подытожив, он отметил, что благодаря зачистке рушится диверсионная сеть противника, и пожелал бойцам успехов в выполнении этой миссии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835164047.html

запорожская область

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рамзан кадыров, омон россии, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр