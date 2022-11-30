20:44 30.11.2022 (обновлено: 21:56 30.11.2022)
Кадыров показал кадры зачистки в Запорожской области
Кадыров показал кадры зачистки чеченским ОМОНом Благовещенки в Запорожской области
© Kadyrov_95/TelegramСотрудники ОМОН "АХМАТ-Крепость" и ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по ЧР в населенном пункте Благовещенка Запорожской области
Сотрудники ОМОН "АХМАТ-Крепость" и ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по ЧР в населенном пункте Благовещенка Запорожской области
ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале кадры зачистки ОМОНом населенного пункта Благовещенка в Запорожской области.
"После того как враг оттеснен из очередного населенного пункта, в дело вступает подразделение зачистки. <...> К счастью, вымощенные в многочисленных боях против членов НВФ на территории Чеченской Республики сотрудники ОМОН "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по ЧР блестяще справляются с этой задачей. На этих кадрах вы можете наблюдать за их грамотной работой в населенном пункте Благовещенка Запорожской области", — написал он.
Кадыров также рассказал, что бойцы стараются "не поднимать лишней шумихи" во время работы, избегая, в частности, ненужных выстрелов, чтобы обезопасить мирное население. После тщательного досмотра они часто находят тайники с оружием и боеприпасами, которые могли бы использовать диверсанты. Исходя из этого, можно утверждать, что подобные мероприятия крайне важны во время специальной военной операции, подчеркнул глава Чечни.
Подытожив, он отметил, что благодаря зачистке рушится диверсионная сеть противника, и пожелал бойцам успехов в выполнении этой миссии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.