https://ria.ru/20221130/zabolevaniya-1835415681.html

Эксперт рассказала, как предотвратить многие наследственные заболевания

Эксперт рассказала, как предотвратить многие наследственные заболевания - РИА Новости, 30.11.2022

Эксперт рассказала, как предотвратить многие наследственные заболевания

Многие наследственные заболевания можно предотвратить, если проводить исследования на носительство таких заболеваний, на данный момент проанализировано более 20 РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:17

2022-11-30T21:17

2022-11-30T21:17

общество

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Многие наследственные заболевания можно предотвратить, если проводить исследования на носительство таких заболеваний, на данный момент проанализировано более 20 тысяч геномов, сообщила медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.Она отметила, что проанализировано уже более 20 тысяч геномов, более половины людей являются носителями тяжелых рецессивных патологий."В настоящий момент полногеномное секвенирование фактически вышло на исторический минимум по цене и на исторический максимум по скорости", - заключила Баранова.

https://ria.ru/20221130/zdorove-1835258742.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье, россия