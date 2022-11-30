https://ria.ru/20221130/yugoslaviya-1835161607.html

Захарова напомнила позицию НАТО при ударах по Югославии

Захарова напомнила позицию НАТО при ударах по Югославии - РИА Новости, 30.11.2022

Захарова напомнила позицию НАТО при ударах по Югославии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:57

2022-11-30T04:57

2022-11-30T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила в своем Telegram-канале об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году.Комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, она привела отрывок из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года. Тогда он отвечал на вопрос, почему силы альянса лишают Югославию электричества и водоснабжения в огромных масштабах, если, по заявлениям блока, НАТО "наносит удары только по военным объектам"."К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если (экс-президент Сербии. — Прим. ред.) Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его (Милошевича. — Прим. ред.) проблемы", — цитирует Захарова представителя НАТО.При этом, как следует из заявления Шиа, военный блок был готов навсегда лишить жителей республики света и воды."Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы "отключили" их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 миллиона косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна", — приводит Захарова ответ пресс-секретаря альянса.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Югославии, в то время состоявшей из Сербии и Черногории. Военная операция началась без одобрения Совбеза ООН. В качестве предлога для ее старта использовались утверждения западных стран, что власти республики проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на сто миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

https://ria.ru/20221129/britaniya-1835146257.html

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