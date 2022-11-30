Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/yadernoe-1835371964.html
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений
Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:53
2022-11-30T17:53
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".Лавров отметил, что эскалация может обрести "неконтролируемый характер", а "западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы"."Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации", - добавил он.
https://ria.ru/20221130/svpd-1835187707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
17:53 30.11.2022
 
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Глава МИД Лавров заявил, что ядерным державам следует избегать любых военных столкновений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".
Лавров отметил, что эскалация может обрести "неконтролируемый характер", а "западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы".
"Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:01
Запад с помощью провокации осложнил перезапуск СВПД, заявили в МИД
 
В миреСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ядерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала