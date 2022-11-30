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Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений
Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:53
2022-11-30T17:53
2022-11-30T17:53
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".Лавров отметил, что эскалация может обрести "неконтролируемый характер", а "западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы"."Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений
Глава МИД Лавров заявил, что ядерным державам следует избегать любых военных столкновений