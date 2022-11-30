https://ria.ru/20221130/yadernoe-1835371964.html

Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:53

2022-11-30T17:53

2022-11-30T17:53

в мире

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ядерным державам необходимо избегать любого военного столкновения, эскалация может приобрести неконтролируемый характер, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".Лавров отметил, что эскалация может обрести "неконтролируемый характер", а "западные коллеги пытаются уйти от этой части формулы"."Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации", - добавил он.

https://ria.ru/20221130/svpd-1835187707.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие