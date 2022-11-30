https://ria.ru/20221130/vvp-1835409605.html

Спад ВВП замедлился до 4,4 процента

Спад ВВП замедлился до 4,4 процента - РИА Новости, 30.11.2022

Спад ВВП замедлился до 4,4 процента

Спад ВВП России замедлился в октябре до 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,5% в сентябре; в январе-октябре экономика снизилась на 2,1% год к году,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:27

2022-11-30T20:27

2022-11-30T20:31

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спад ВВП России замедлился в октябре до 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,5% в сентябре; в январе-октябре экономика снизилась на 2,1% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике"."В октябре снижение ВВП в годовом выражении замедлилось, по оценке Минэкономразвития России, до 4,4% год к году после 4,5% год к году в сентябре", - говорится в документе.Министерство в обзоре уточнило свои оценки по снижению ВВП в сентябре до 4,5% с прежних 5%, а также за предыдущие месяцы. Как указано в документе, в августе спад ВВП, по оценке министерства, составил 3,5% (против 4% ранее), в июле - 3,9% (4,3%), в июне - 5,1 (5%), в мае - 3,9% (4,5%), в апреле - 3,3% (2,7%). В марте экономика РФ выросла на 1,5% (1,4%), в феврале - на 4% (4,2%), в январе - на 5,9% (5,7%).

https://ria.ru/20221123/ekonomika-1833671002.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)