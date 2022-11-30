https://ria.ru/20221130/vsu-1835331217.html

Запорожские власти назвали оценку потерь ВСУ в сто тысяч человек заниженной

Запорожские власти назвали оценку потерь ВСУ в сто тысяч человек заниженной - РИА Новости, 30.11.2022

Запорожские власти назвали оценку потерь ВСУ в сто тысяч человек заниженной

Потери украинских войск в 100 тысяч человек с начала специальной военной операции – это сильно заниженная цифра, считает председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:16

2022-11-30T16:16

2022-11-30T16:16

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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вооруженные силы украины

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Потери украинских войск в 100 тысяч человек с начала специальной военной операции – это сильно заниженная цифра, считает председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Потери очевидны, и на Западе не могут это скрывать от украинского народа. Колоссальные потери, к которым привел страну режим Зеленского, хорошо видны по стремительному росту кладбищ на Украине. Поэтому Запад решил легализовать цифру в 100 тысяч, хотя и она сильно занижена", - сказал Рогов РИА Новости, комментируя ремарку главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, потери украинской армии в 100 тысяч человек приходились на конец весны-начало лета: "С тех пор количество безвозвратных потерь у режима Зеленского выросло как минимум в 2,5 раза"."Запад понимает, что скрыть потери нельзя, поэтому начинает врать и замалчивать реальную ужасающую статистику, тем самым пытаясь удержать доверие населения", - полагает политик.Ранее фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.

https://ria.ru/20221130/medvedev-1835303401.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, украина, россия, вооруженные силы украины, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, ситуация в днр и лнр