https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html

Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села

Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села - РИА Новости, 30.11.2022

Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села

Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:50

2022-11-30T15:50

2022-11-30T15:50

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл."Было совершено у брата хищение службами украинских войск, они заехали к нему на дом и жили. После того, как они выехали, пропали холодильник и стиральная машинка... По селу было - микроволновку украли, мотоцикл", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Курдюмовка, дающий контроль над трассой на Артёмовск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр