https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села - РИА Новости, 30.11.2022
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села
Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:50
2022-11-30T15:50
2022-11-30T15:50
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донецкая народная республика
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл."Было совершено у брата хищение службами украинских войск, они заехали к нему на дом и жили. После того, как они выехали, пропали холодильник и стиральная машинка... По селу было - микроволновку украли, мотоцикл", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Курдюмовка, дающий контроль над трассой на Артёмовск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села
Житель Курдюмовки рассказал, как ВСУ украли у жителей села мотоцикл и бытовую технику