Рейтинг@Mail.ru
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/vsu-1835320915.html
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села - РИА Новости, 30.11.2022
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села
Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:50
2022-11-30T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827887639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb2a278700b0d06e6c6055945326e859.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл."Было совершено у брата хищение службами украинских войск, они заехали к нему на дом и жили. После того, как они выехали, пропали холодильник и стиральная машинка... По селу было - микроволновку украли, мотоцикл", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Курдюмовка, дающий контроль над трассой на Артёмовск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827887639_533:603:2460:2048_1920x0_80_0_0_6df8a6969f1cdb2bfee2c2e8f64a96a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:50 30.11.2022
 
Житель Курдюмовки рассказал, как украинские военные крали технику из села

Житель Курдюмовки рассказал, как ВСУ украли у жителей села мотоцикл и бытовую технику

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты ведут обстрел
Украинские солдаты ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты ведут обстрел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Житель Курдюмовки в ДНР пожаловался, что украинские войска украли у его брата холодильник и стиральную машину, а у других сельчан - микроволновку и мотоцикл.
"Было совершено у брата хищение службами украинских войск, они заехали к нему на дом и жили. После того, как они выехали, пропали холодильник и стиральная машинка... По селу было - микроволновку украли, мотоцикл", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Курдюмовка, дающий контроль над трассой на Артёмовск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала