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Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/vooruzheniya-1835429833.html
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции - РИА Новости, 30.11.2022
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции
Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:29
2022-11-30T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
владимир путин
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае."Нет. Я думаю, что Россия не нуждается в китайских вооружениях", - сказал посол в интервью телеканалу BFMTV в ответ на вопрос о том, поставляет ли Китай оружие России.Он подчеркнул, что Китай сохраняет нейтральную позицию по конфликту на Украине и выступает за его мирное решение."Мы хотим мира. Наша позиция по Украине - продвигать переговорный процесс", - добавил Шае.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221129/prognoz-1834919529.html
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в мире, китай, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин
23:29 30.11.2022
 
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции

Посол КНР во Франции Лу Шае: Китай не поставляет России вооружений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае.
"Нет. Я думаю, что Россия не нуждается в китайских вооружениях", - сказал посол в интервью телеканалу BFMTV в ответ на вопрос о том, поставляет ли Китай оружие России.
Он подчеркнул, что Китай сохраняет нейтральную позицию по конфликту на Украине и выступает за его мирное решение.
"Мы хотим мира. Наша позиция по Украине - продвигать переговорный процесс", - добавил Шае.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 07:16
"Непосильное бремя". В Китае сделали неутешительный прогноз для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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