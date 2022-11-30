https://ria.ru/20221130/vooruzheniya-1835429833.html

Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции

Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции - РИА Новости, 30.11.2022

Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции

Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:29

2022-11-30T23:29

2022-11-30T23:29

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

украина

владимир путин

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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае."Нет. Я думаю, что Россия не нуждается в китайских вооружениях", - сказал посол в интервью телеканалу BFMTV в ответ на вопрос о том, поставляет ли Китай оружие России.Он подчеркнул, что Китай сохраняет нейтральную позицию по конфликту на Украине и выступает за его мирное решение."Мы хотим мира. Наша позиция по Украине - продвигать переговорный процесс", - добавил Шае.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221129/prognoz-1834919529.html

китай

россия

украина

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, китай, россия, украина, владимир путин