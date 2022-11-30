https://ria.ru/20221130/vooruzheniya-1835429833.html
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции - РИА Новости, 30.11.2022
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции
Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:29
2022-11-30T23:29
2022-11-30T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Китай не поставляет России вооружений, заявил в среду посол КНР во Франции Лу Шае."Нет. Я думаю, что Россия не нуждается в китайских вооружениях", - сказал посол в интервью телеканалу BFMTV в ответ на вопрос о том, поставляет ли Китай оружие России.Он подчеркнул, что Китай сохраняет нейтральную позицию по конфликту на Украине и выступает за его мирное решение."Мы хотим мира. Наша позиция по Украине - продвигать переговорный процесс", - добавил Шае.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221129/prognoz-1834919529.html
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Владимир Путин
Китай не поставляет России вооружений, заявил посол КНР во Франции
Посол КНР во Франции Лу Шае: Китай не поставляет России вооружений