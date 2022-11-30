https://ria.ru/20221130/vodoochistka-1835372176.html

Путин оценил систему водоочистки в Угличском районе Ярославской области

Путин оценил систему водоочистки в Угличском районе Ярославской области - РИА Новости, 30.11.2022

Путин оценил систему водоочистки в Угличском районе Ярославской области

Президент России Владимир Путин высоко оценил качество работы по строительству системы водоочистки в Угличском районе Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:53

2022-11-30T17:53

2022-11-30T18:09

ярославская область

владимир путин

ярославская область

россия

угличский район

михаил евраев

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил качество работы по строительству системы водоочистки в Угличском районе Ярославской области, сообщает правительство региона.По данным областного правительства, завершена реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района. Участие в приемке комплекса, которую провел губернатор Ярославской области Михаил Евраев, по видеосвязи принял президент России Владимир Путин."Хочу поблагодарить регион, специалистов строительной отрасли, всех, кто реализует такие значимые проекты и вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития, повышения качества жизни", - цитирует Путина пресс-служба правительства Ярославской области. Строительство в регионах объектов коммунального хозяйства, благоустройство городов и поселков - это крайне чувствительные темы, и люди своими глазами видят позитивные изменения, подчеркнул президент.Глава государства отметил, что в России продолжается решение экологических проблем. "Еще очень много работы, но если мы будем действовать так, как на этом объекте, безусловно, будем добиваться результата", - сказал Владимир Путин.Модернизация канализационной системы в селе Золоторучье проведена в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", которые на территории региона реализует областное правительство. На эти цели было выделено более 931 миллиона рублей."Объект очень серьезный, очень современный, с высокотехнологичным оборудованием", - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев и поблагодарил строителей за качественную работу, сделанную в срок.Он также поблагодарил президента и правительство страны за программы "Оздоровление Волги", "Чистая вода", потому что они касаются вопросов экологии, здоровья людей, улучшения качества жизни."Сегодня большой праздник не только для Ярославской области. Ввод этого объекта окажет очень серьезное влияние и на другие регионы, которые находятся на Волге, а это 15 субъектов Российской Федерации. И мы очень рассчитываем при продлении программы "Оздоровление Волги" построить еще много таких замечательных объектов", - сказал Евраев.Губернатор отметил, что для Ярославской области участие в федеральных проектах "Оздоровление Волги" и "Чистая вода" имеет большое значение.Комплекс в Золоторучье, уточняют в правительстве области, будет осуществлять обработку стоков из Углича и ближайших к нему населенных пунктов, в том числе из села Чурьяково, поселков Сосновый и Зеленая Роща, деревни Камышево. Производительность обновленных очистных составит 10 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить прием стоков в полном объеме даже с учетом перспективного расширения инфраструктуры Углича.

https://ria.ru/20221123/detsad-1833570816.html

https://ria.ru/20221126/doroga-1834486944.html

https://ria.ru/20221122/zhkkh-1833305663.html

https://ria.ru/20221123/dorogi-1833770166.html

ярославская область

россия

угличский район

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владимир путин, ярославская область, россия, угличский район, михаил евраев, жкх