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Германия отказала в визах нескольким представителям Россотрудничества

Германия отказала в визах нескольким представителям Россотрудничества - РИА Новости, 30.11.2022

Германия отказала в визах нескольким представителям Россотрудничества

Посольство Германии в Москве отказалось выдавать визы некоторым участникам мероприятия, посвященного русской культуре, сообщила на брифинге официальный... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:40

2022-11-30T15:40

2022-11-30T16:16

германия

москва

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Посольство Германии в Москве отказалось выдавать визы некоторым участникам мероприятия, посвященного русской культуре, сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Она уточнила, что речь идет о работниках Россотрудничества, представителях культурно-образовательных учреждений, в том числе авторитетных специалистах по творчеству Федора Достоевского и его наследию.Ранее в ноябре власти Германии не выдали визы делегации Паралимпийского комитета России для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Берлине. Как подчеркнули на Смоленской площади, "немцы в своей антироссийской истерии перешли все грани приличия, избрав объектом атаки спортсменов-паралимпийцев".Совет ЕС в сентябре полностью приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. После этого одним из обязательных условий получения "шенгена" стало наличие страховки, купленной в европейской компании. При этом оплатить полис с российских счетов невозможно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал введение новых ограничений "очередным нелепым решением в серии вот такого продолжающегося абсурда".

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германия, москва, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мария захарова