https://ria.ru/20221130/vengriya-1834990815.html
В Венгрии из-за экономии отключили подсветку "рождественского трамвая"
В Венгрии из-за экономии отключили подсветку "рождественского трамвая" - РИА Новости, 30.11.2022
В Венгрии из-за экономии отключили подсветку "рождественского трамвая"
Популярный у туристов "рождественский трамвай" в Будапеште в этом году вышел на маршруты без светодиодной подсветки, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:13
2022-11-30T06:13
2022-11-30T06:13
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туризм
новости - туризм
будапешт
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БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Популярный у туристов "рождественский трамвай" в Будапеште в этом году вышел на маршруты без светодиодной подсветки, сообщает корреспондент РИА Новости.Традиционно курсирующий по центру Будапешта и набережной Дуная с конца ноября до Рождества трамвай, особенно популярный у туристов и детей, в этом году в целях экономии не украшен снаружи множеством светодиодных лампочек. Вместо этого внутри вагонов висят елочные игрушки, гирлянды и мишура.Компания предлагает пассажирам сделать пожертвования в пользу приюта для бездомных, информация с QR-кодами для перечисления денег размещена в салоне.Пользователи соцсетях в комментариях к новости выразили сожаление и непонимание: "Это не рождественский трамвай, а просто обман!", "Светящийся трамвай без света — это как тефтели без мяса", "Жаль, что у людей отняли рождественский трамвай, он приносил хотя бы немного веселья". Некоторые призвали компанию огласить сэкономленную сумму и выразили сомнение, что такая мера сбережения оправдывает себя и компенсирует ущерб от оттока туристов, которых аттракцион традиционно привлекал.Ранее власти венгерской столицы приняли решение отказаться от рождественской иллюминации на улицах города, чтобы сэкономить почти 30 миллионов форинтов (около 70 тысяч евро). Однако обе традиционные ярмарки в центре Будапешта решили провести, они открылись в середине ноября.
https://ria.ru/20221122/puteshestviya-1833321013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, будапешт, венгрия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Будапешт, Венгрия
В Венгрии из-за экономии отключили подсветку "рождественского трамвая"
В Будапеште для экономии электроэнергии отключили подсветку "рождественского трамвая"
БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Популярный у туристов "рождественский трамвай" в Будапеште в этом году вышел на маршруты без светодиодной подсветки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Традиционно курсирующий по центру Будапешта
и набережной Дуная
с конца ноября до Рождества трамвай, особенно популярный у туристов и детей, в этом году в целях экономии не украшен снаружи множеством светодиодных лампочек. Вместо этого внутри вагонов висят елочные игрушки, гирлянды и мишура.
Компания предлагает пассажирам сделать пожертвования в пользу приюта для бездомных, информация с QR-кодами для перечисления денег размещена в салоне.
Пользователи соцсетях в комментариях к новости выразили сожаление и непонимание: "Это не рождественский трамвай, а просто обман!", "Светящийся трамвай без света — это как тефтели без мяса", "Жаль, что у людей отняли рождественский трамвай, он приносил хотя бы немного веселья".
Некоторые призвали компанию огласить сэкономленную сумму и выразили сомнение, что такая мера сбережения оправдывает себя и компенсирует ущерб от оттока туристов, которых аттракцион традиционно привлекал.
Ранее власти венгерской столицы приняли решение отказаться от рождественской иллюминации на улицах города, чтобы сэкономить почти 30 миллионов форинтов (около 70 тысяч евро). Однако обе традиционные ярмарки в центре Будапешта решили провести, они открылись в середине ноября.