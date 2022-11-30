https://ria.ru/20221130/venesuela-1835189665.html

В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте

В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте - РИА Новости, 30.11.2022

В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте

Частные и государственные банки Венесуэлы возобновят кредитование компаний турсектора в иностранной валюте, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:59

2022-11-30T16:59

2022-11-30T16:59

туризм

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новости - туризм

венесуэла

кредит

николас мадуро

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КАРАКАС, 30 ноя — РИА Новости. Частные и государственные банки Венесуэлы возобновят кредитование компаний турсектора в иностранной валюте, сообщил президент страны Николас Мадуро."Мы собираемся реактивировать и возродить в особой форме банковский инвестиционный портфель для сферы туризма", — заявил Мадуро в ходе выступления на международной ярмарке Fitven-2022 в карибском штате Ансоатеги. Он отметил, что кредиты можно будет получить в иностранной валюте, в долларах от частных и госбанков.По словам политика, инициатива является составной частью правительственного экономического плана, нацеленного на развитие новых производственных отраслей.Fitven-2022 проходит в городе Лечерия с 24 по 30 ноября. В ярмарке приняли участие 182 национальные и международные компании, включая представителей Азербайджана, Боливии, Колумбии, Кубы, Эквадора, Ирака, Ирана, Италии, Мексики, Польши, Доминиканы, России, Сент-Люсии, Сенегала и Южной Африки. По словам министра туризма Венесуэлы Али Падрона, в ходе мероприятия были подписаны более 200 контрактов на сумму свыше 14 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, венесуэла, кредит, николас мадуро