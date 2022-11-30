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В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
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В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте
В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте - РИА Новости, 30.11.2022
В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте
Частные и государственные банки Венесуэлы возобновят кредитование компаний турсектора в иностранной валюте, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:59
2022-11-30T16:59
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
кредит
николас мадуро
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КАРАКАС, 30 ноя — РИА Новости. Частные и государственные банки Венесуэлы возобновят кредитование компаний турсектора в иностранной валюте, сообщил президент страны Николас Мадуро."Мы собираемся реактивировать и возродить в особой форме банковский инвестиционный портфель для сферы туризма", — заявил Мадуро в ходе выступления на международной ярмарке Fitven-2022 в карибском штате Ансоатеги. Он отметил, что кредиты можно будет получить в иностранной валюте, в долларах от частных и госбанков.По словам политика, инициатива является составной частью правительственного экономического плана, нацеленного на развитие новых производственных отраслей.Fitven-2022 проходит в городе Лечерия с 24 по 30 ноября. В ярмарке приняли участие 182 национальные и международные компании, включая представителей Азербайджана, Боливии, Колумбии, Кубы, Эквадора, Ирака, Ирана, Италии, Мексики, Польши, Доминиканы, России, Сент-Люсии, Сенегала и Южной Африки. По словам министра туризма Венесуэлы Али Падрона, в ходе мероприятия были подписаны более 200 контрактов на сумму свыше 14 миллионов долларов.
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туризм, новости - туризм, венесуэла, кредит, николас мадуро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Кредит, Николас Мадуро
16:59 30.11.2022
 
В Венесуэле планируют возобновить кредитование туризма в валюте

Президент Венесуэлы: власти планируют возобновить кредитование туризма в валюте

CC0 / Wilfredor / Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита
Серфер на пляже Эль Яке на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC0 / Wilfredor /
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КАРАКАС, 30 ноя — РИА Новости. Частные и государственные банки Венесуэлы возобновят кредитование компаний турсектора в иностранной валюте, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Мы собираемся реактивировать и возродить в особой форме банковский инвестиционный портфель для сферы туризма", — заявил Мадуро в ходе выступления на международной ярмарке Fitven-2022 в карибском штате Ансоатеги. Он отметил, что кредиты можно будет получить в иностранной валюте, в долларах от частных и госбанков.
По словам политика, инициатива является составной частью правительственного экономического плана, нацеленного на развитие новых производственных отраслей.
Fitven-2022 проходит в городе Лечерия с 24 по 30 ноября. В ярмарке приняли участие 182 национальные и международные компании, включая представителей Азербайджана, Боливии, Колумбии, Кубы, Эквадора, Ирака, Ирана, Италии, Мексики, Польши, Доминиканы, России, Сент-Люсии, Сенегала и Южной Африки. По словам министра туризма Венесуэлы Али Падрона, в ходе мероприятия были подписаны более 200 контрактов на сумму свыше 14 миллионов долларов.
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